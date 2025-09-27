Incertidumbre en Cesar por posible suspensión de atención a usuarios de Nueva EPS

La Gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, trabaja en estos momentos para frenar el anuncio realizado por el Grupo Clínica Médicos, en el que aseguran que desde la próxima semana se verán obligados a suspender la prestación de sus servicios a los afiliados de Nueva EPS por el incumplimiento en los acordados pagos del servicio por parte de esta entidad.

Desde la Gobernación consideran que esto agudizará la crisis de la atención en salud departamental, teniendo en cuenta que serían, en promedio, 400 pacientes diarios los que quedarían sin amparo en las Clínicas Médicos, Alta Complejidad del Caribe, Clínica Alta Complejidad de Aguachica, entre otras.

“El Grupo Clínica Médicos informa a la opinión pública y a los afiliados de Nueva EPS que, debido al incumplimiento reiterado en los pagos por los servicios de salud prestados, nos vemos en la obligación de suspender a partir del 1 de octubre de 2025 la prestación de todos los servicios en nuestras instituciones Clínica Médicos, Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, Clínica Valledupar, Clínica Alta Complejidad de Aguachica y la Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista”, se puede leer en un comunicado.

“Se exceptúan de esta medida únicamente los servicios de urgencias vitales que continuarán garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente”, agregan.



“La deuda acumulada por parte de Nueva EPS pone en riesgo la sostenibilidad de nuestras clínicas y la capacidad de garantizar la continuidad de los servicios de salud por falta de pagos a nuestros especialistas, subespecialistas, médicos generales, enfermeras y otros equipos asistenciales, al igual que pago a los proveedores y pago de impuestos”, mencionan en el documento.

Asimismo, la gobernadora informó que están bajo un monitoreo permanente mientras se gestionan los pagos para los prestadores de salud, mismos que según el Grupo Clínica Médicos ya habían sido acordados en mesas de trabajo con el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, los interventores, y demás autoridades.

En la carta firmada por el presidente de Clínica Médicos, Carlos Humberto Arce, la administración lamentó los inconvenientes que derivaría la situación, pero dice que la deuda pone en riesgo la sostenibilidad de sus clínicas.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda generar a nuestros usuarios y a la comunidad en general y agradecemos la comprensión frente a una decisión que busca proteger la continuidad y calidad del servicio de salud de la región. Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a restablecer la atención de manera inmediata una vez se supere el incumplimiento financiero”, concluyen.

El senador Pedro Hernando Flórez escribió por sus redes sociales que “preocupa que más de 63.000 pacientes del Cesar y de La Guajira, afiliados a Nueva EPS, queden expuestos por la decisión de una IPS de suspender la atención a estos”.

“La vida de los usuarios siempre debe ser prioridad. Solicitamos a la EPS soluciones inmediatas y anuncio la radicación de un derecho de petición para conocer la ruta que permita amparar los derechos de la salud de estos miles de Cesarenses y Guajiros afectados”, escribió.