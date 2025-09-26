En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hospital de San José de Bogotá no suspenderá servicios a los afiliados de Nueva EPS

Hospital de San José de Bogotá no suspenderá servicios a los afiliados de Nueva EPS

La entidad llegó a un acuerdo con las directivas para continuar administrando atenciones y servicios de salud.

Hospital de San José rompe contrato con Nueva EPS.
Hospital de San José.
Foto: Hospital de San José - Nueva EPS
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Por medio de un comunicado, el Hospital de San José de Bogotá informó que, tras llegar a un acuerdo con las directivas de la Nueva EPS, no se suspenderán los servicios a los afiliados de esta entidad, pese a que dicha medida había sido anunciada el pasado miércoles.

Vea también:

  1. Clínica Shaio
    Clínica Shaio
    Foto: Noticias Caracol
    Salud

    Clínica Sahio seguirá atendiendo pacientes de Nueva EPS hasta que decidan cómo será el traslado

La suspensión se había planteado debido a los reiterados incumplimientos en el flujo de recursos por parte de la EPS, lo que venía afectando la operación del hospital y la atención a los usuarios.

La decisión, que estaba prevista para entrar en vigor el 1 de diciembre de 2025, buscaba garantizar los principios de legalidad, igualdad, universalidad y sostenibilidad en la prestación del servicio.

Sin embargo, con el nuevo acuerdo alcanzado, el hospital confirmó que continuará prestando los servicios de salud y garantizando la atención de los afiliados y beneficiarios del régimen contributivo de la Nueva EPS, asegurando así el acceso oportuno a toda la oferta de servicios disponibles en la institución.

Hospital de San José de Bogotá no suspenderá servicios a los afiliados de Nueva EPS

Lo del Hospital San José no es un caso único. La Clínica Shaio también anunció la terminación de su contrato con la Nueva EPS, debido a los reiterados incumplimientos en los pagos, cuya deuda supera los 95.000 millones de pesos.

