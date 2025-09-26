Hospital de San José de Bogotá no suspenderá servicios a los afiliados de Nueva EPS

Por medio de un comunicado, el Hospital de San José de Bogotá informó que, tras llegar a un acuerdo con las directivas de la Nueva EPS, no se suspenderán los servicios a los afiliados de esta entidad, pese a que dicha medida había sido anunciada el pasado miércoles.

La suspensión se había planteado debido a los reiterados incumplimientos en el flujo de recursos por parte de la EPS, lo que venía afectando la operación del hospital y la atención a los usuarios.

La decisión, que estaba prevista para entrar en vigor el 1 de diciembre de 2025, buscaba garantizar los principios de legalidad, igualdad, universalidad y sostenibilidad en la prestación del servicio.

Sin embargo, con el nuevo acuerdo alcanzado, el hospital confirmó que continuará prestando los servicios de salud y garantizando la atención de los afiliados y beneficiarios del régimen contributivo de la Nueva EPS, asegurando así el acceso oportuno a toda la oferta de servicios disponibles en la institución.



Lo del Hospital San José no es un caso único. La Clínica Shaio también anunció la terminación de su contrato con la Nueva EPS, debido a los reiterados incumplimientos en los pagos, cuya deuda supera los 95.000 millones de pesos.