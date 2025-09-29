Más de 2 millones de usuarios deberán cambiar de EPS por decreto 858: Así Vamos en Salud

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud alertó que un total de 2,3 millones de usuarios del sistema deberán cambiar de EPS en los próximos seis meses, tras la entrada en vigor del decreto 858 y la resolución 1789 de 2025. Cabe recordar que este propone el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo.

Las disposiciones normativas establecen una redistribución territorial del aseguramiento en 10 regiones y 119 subregiones funcionales. Según el estudio, esta medida impacta el derecho de libre elección de los usuarios al reasignarlos sin que exista claridad sobre la capacidad de las EPS receptoras. El traslado, que representa el 4,4% de la población afiliada en Colombia, genera interrogantes sobre la continuidad de tratamientos, la oportunidad en la prestación de servicios y la suficiencia de las redes de atención.

Los resultados del análisis mostraron que las EPS intermedias serán las más afectadas. Cajacopi deberá ceder el 30,5 % de sus afiliados, Coosalud el 17,8 %, Asmet Salud el 17,1 % y Famisanar el 13 %. Esta redistribución se da en un escenario marcado por las dificultades financieras de las aseguradoras y por limitaciones institucionales en varias entidades territoriales.

EPS - Hospital Foto: AFP

Otro de los puntos señalados en el estudio es la falta de definición sobre la implementación de las redes integrales de atención y los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), pilares del nuevo modelo, lo que incrementa la incertidumbre tanto para pacientes como para prestadores de servicios de salud.



De acuerdo con Así Vamos en Salud, el nuevo esquema modifica de manera inmediata la organización territorial del aseguramiento, reduce el rol de las EPS en la gestión del riesgo y no contempla ajustes financieros que permitan garantizar la sostenibilidad del modelo.

Finalmente, el centro de pensamiento recomendó que cualquier transición se adelante bajo criterios de solvencia, capacidad de red, continuidad en tratamientos y transparencia en la asignación de usuarios, con el fin de reducir los posibles impactos en la población más vulnerable, en tanto se conocen las decisiones que adopte el Consejo de Estado frente a estas medidas.