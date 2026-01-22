Preocupación en Antioquia por exportaciones a Ecuador: en 2025 fueron 389 millones de dólares

Como un baldado de agua fría cayó para le economía paisa el anuncio hecho por el Gobierno de Ecuador, que a través de un comunicado reiteró el anticipado más temprano por el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.

Y no es para menos si se tiene en cuenta que la balanza comercial entre Antioquia y Ecuador se mantuvo positiva durante la última década y continúa siendo favorable en 2025, de acuerdo con cifras del DANE, con cálculos de la Cámara de Comercio de Medellín.

Entre 2015 y 2024, las exportaciones de Antioquia hacia Ecuador crecieron de 287 millones de dólares a 603 millones de dólares, alcanzando en 2024 el mayor valor de la serie histórica. En ese mismo año, las importaciones sumaron 184 millones de dólares, lo que dejó un superávit comercial de 419 millones de dólares, el más alto del período analizado por la dependencia de Estudios Económicos de esa entidad.

Para 2025, con cifras acumuladas entre enero y octubre, Antioquia exportó a Ecuador 389 millones de dólares, mientras que las importaciones desde ese país alcanzaron los 115 millones de dólares. Como resultado, el superávit comercial se ubicó en 274 millones de dólares, manteniendo la tendencia positiva del intercambio bilateral.



Sobre el impacto se refirió el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Antioquia, Manuel Alejandro Naranjo Giraldo. "Eso representa un rango más o menos entre el 15 y el 20% de las exportaciones nacionales a este país. Tenemos una representatividad muy importante, más o menos del 66% en la industria manufacturera. Ahí hay una representatividad clave de todo el tema de químicos, jabones, champús, vehículos. Tenemos también confecciones y esos básicamente son los sectores clave", indicó.

En el acumulado del recién terminado año, el principal producto exportado desde Antioquia hacia Ecuador fue el capítulo de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, con ventas por 132 millones de dólares, consolidándose como el rubro más importante del comercio exterior departamental hacia ese mercado.

Le siguieron los vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, con exportaciones por 39 millones de dólares. Estos dos capítulos concentraron la mayor parte de las ventas externas.

Por empresas, XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. se consolidó como el principal exportador desde Antioquia hacia Ecuador en 2025, con ventas por 132 millones de dólares, asociadas principalmente al comercio de combustibles minerales.

En segundo lugar se ubicó Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A., con exportaciones por 25 millones de dólares.