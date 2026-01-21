En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ecuador ratifica arancel del 30% a productos Colombianos pero deja por fuera a la energía

Ecuador ratifica arancel del 30% a productos Colombianos pero deja por fuera a la energía

La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que "exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia" en la lucha contra el narcotráfico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad