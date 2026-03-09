En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Elecciones en Santander reacomodan el mapa político: liberales y verdes los derrotados

Elecciones en Santander reacomodan el mapa político: liberales y verdes los derrotados

Uno de los hechos más llamativos fue la derrota del exgobernador Richard Aguilar, quien aspiraba al Senado pese a enfrentar varias investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Colombia elige nuevo Congreso y define candidatos en consultas.
Colombia elige nuevo Congreso y define candidatos a la presidencia en consultas.
Foto: Senado, EFE.
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad