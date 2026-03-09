Elecciones en Santander reacomodan el mapa político: liberales y verdes los derrotados

Las recientes elecciones en Santander dejaron un reacomodo en las fuerzas políticas del departamento, con cambios significativos en el Congreso y el debilitamiento de varios sectores tradicionales. Entre los grandes derrotados figuran el Partido Liberal Colombiano y la Alianza Verde, colectividades que perdieron representación y peso político en la región.

Uno de los hechos más llamativos fue la derrota del exgobernador Richard Aguilar, quien aspiraba al Senado pese a enfrentar varias investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Con su derrota en las urnas, también se considera un revés para el llamado clan político de los Aguilar en el departamento.

Otra de las sorpresas fue la salida del Congreso del senador Jaime Durán Barrera, quien después de cerca de tres décadas en el Legislativo no logró los votos necesarios para mantener su curul. Este partido solo logro una curul en la Cámara de Representantes con el exalcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal.

Estos son los partidos que más ganaron la votación en Santander en las elecciones legislativas 2026 #VocesySonidos https://t.co/KwNhr5yZRs — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 9, 2026

En el caso de la Alianza Verde, el partido que en los últimos ocho años había ganado protagonismo en Santander perdió terreno político. Solo consiguió mantener una curul en la Cámara de Representantes con Ferley Sierra, mientras que los actuales congresistas Cristian Avendaño y Fabián Díaz Plata no lograron reelegirse. El único que repite Congreso por esa colectividad es el senador Gustavo Moreno de Barrancabermeja.



Por su parte, el Pacto Histórico mantuvo su representación en la Cámara con la llegada del exdiputado Camilo Torres y logró una curul en el Senado con Laura Ahumada, esposa del actual alcalde de Barrancabermeja, municipio donde el sector político cercano al gobierno nacional obtuvo su principal respaldo en el departamento.

Estos serán los senadores que representarán a Santander en el Congreso de la República #VocesySonidos https://t.co/yxvpyVZpWE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 9, 2026

Entre los ganadores también aparece el Centro Democrático, que pasó de una a dos curules en la Cámara de Representantes por Santander, con Miguel Ángel Pinto Rueda y Jhonatan Pineda. Además, logró un escaño en el Senado con Óscar Villamizar.

Finalmente, otro sector que resultó fortalecido fue el cercano al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus. En estas elecciones, su hermano Luis Eduardo Díaz obtuvo una curul en el Senado, mientras que el coronel retirado de la Policía Guillermo Blanco llegó a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador Colombiano.

Con estos resultados, el panorama político de Santander muestra un nuevo equilibrio de fuerzas de cara a los próximos años, con el ascenso de algunos sectores y la caída de liderazgos tradicionales en el departamento.

