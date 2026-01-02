Cristian Avendaño rompe el silencio por escándalo en corrida de toros en Barbosa: "Era ilegal"

El representante a la Cámara Cristian Avendaño se pronunció sobre los graves hechos ocurridos durante las festividades de inicio de año en Barbosa, Santander, a raíz de la realización de una corrida de toros que, según afirmó, no cumplía con los requisitos legales y terminó en confrontaciones, desórdenes y presuntos actos de maltrato animal.

En entrevista con Mañanas Blu, Avendaño explicó que desde el 22 de diciembre había advertido a la Procuraduría General de la Nación sobre la autorización del evento, al considerar que la corrida era ilegal. De acuerdo con el congresista, la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia solo permite un periodo de transición en aquellos municipios donde esta actividad se haya desarrollado de manera ininterrumpida, condición que —aseguró— no se cumple en Barbosa.

“El evento no podía acogerse al periodo de transición porque en el municipio no se realizaban corridas de toros desde hace varios años”, señaló Avendaño, quien insistió en que, además, no existían pólizas de responsabilidad civil y que las boletas advertían que los asistentes ingresaban “por su cuenta y riesgo”.

El representante relató que junto a otros dirigentes políticos participaba en una manifestación pacífica y pedagógica cuando, según dijo, el alcalde Marco Alirio Cortés llegó al lugar en estado de embriaguez y los increpó con insultos y gestos ofensivos, hechos que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.



Avendaño también denunció presunto maltrato animal durante el traslado de los toros. Según su versión, uno de los animales fue golpeado e intentaron sacarlo del camión durante varios minutos, mientras que otro habría recibido una descarga eléctrica para obligarlo a salir. Estos episodios, afirmó, generaron tensión en el lugar y derivaron en agresiones contra los manifestantes, quienes habrían sido atacados con botellas y latas.

De acuerdo con el congresista, la situación terminó en desórdenes dentro y fuera de la plaza, con enfrentamientos entre asistentes y personas lesionadas. Para evitar una escalada mayor del conflicto, el grupo de manifestantes decidió retirarse del sitio.