Comunidades del norte del Cauca cesarán bloqueos y abren diálogo con el Gobierno

Comunidades del norte del Cauca cesarán bloqueos y abren diálogo con el Gobierno

Durante más de seis horas se desarrolló una reunión entre los voceros de los 40 consejos comunitarios, que llegaron a la capital desde el domingo, y delegados del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República.

