En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Atraco en San Andresito en Bogotá: encapuchados armados robaron joyería a plena luz del día

Atraco en San Andresito en Bogotá: encapuchados armados robaron joyería a plena luz del día

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres armados intimidaron a trabajadores y escaparon con varias piezas de valor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad