Atraco en San Andresito en Bogotá: encapuchados armados robaron joyería a plena luz del día

Un violento robo quedó registrado por cámaras de seguridad en el sector de San Andresito de San José, en Bogotá, el pasado 15 de febrero. Las imágenes muestran cómo dos delincuentes armados y encapuchados ingresan a una joyería y, en cuestión de segundos, someten a los trabajadores para llevarse varias prendas de valor.

En el video se observa a los hombres vestidos con ropa negra, capotas y tapabocas. Apenas entran al local desenfundan armas de fuego y comienzan a intimidar a quienes estaban atendiendo el establecimiento. El ambiente se vuelve tenso mientras los empleados permanecen inmóviles ante las amenazas.

Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando uno de los ladrones se sube al mostrador y, sin bajar el arma, le arrebata las joyas a un trabajador. Su cómplice vigila el lugar apuntando a las víctimas, evitando cualquier intento de reacción.

Tras concretar el asalto, ambos delincuentes salen del sitio y huyen con rumbo desconocido. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este nuevo hecho de inseguridad en uno de los sectores comerciales más concurridos de la capital.