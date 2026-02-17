En vivo
Nación  / DNI respalda orden de Petro sobre salida de general Urrego: tiene autoridad constitucional

DNI respalda orden de Petro sobre salida de general Urrego: tiene autoridad constitucional

Inteligencia recordó que el presidente Gustavo Petro tiene toda la facultad legal como comandante en jefe de las FFMM y la Policía para llamar a calificar servicios a miembros de la Fuerza Pública.

Edwin Urrego Barranquilla.png
General Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Policía
Por: Felipe García
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

