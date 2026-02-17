Rescatan a hombre atrapado en una vía tras creciente súbita de río en Guadalupe, Santander

La creciente súbita de la quebrada La Llanera en Guadalupe, Santander, dejó a un conductor atrapado en plena vía El Zapatón, en medio de la corriente. Gelver Albarracín, se movilizaba en su vehículo cuando el aumento repentino del caudal, provocado por las intensas lluvias, le impidió cruzar y lo obligó a buscar refugio mientras pedía auxilio.

Habitantes del sector alertaron a las autoridades y, junto con uniformados de la Policía Nacional, organizaron el rescate. Varias personas atravesaron la vía inundada para llegar hasta el punto donde el hombre permanecía resguardado. Minutos después lograron retornarlo por el mismo trayecto y ponerlo a salvo.

El alcalde del municipio, Gustavo Franco Gómez, confirmó que Gelver se encuentra en buen estado de salud y destacó la articulación entre comunidad e institucionalidad para atender la emergencia.

“Hoy hemos atendido con la Policía Nacional, con la ciudadanía, un llamado de una persona, que, por efectos de estas lluvias, la quebrada no le permitió cruzar y gracias a la comunidad y a toda la institucionalidad, ya él está con nosotros y en muy buenas condiciones”, señaló el alcalde Franco.



Autoridades rescataron con vida a un hombre que quedó atrapado en su vehículo por un corriente súbita de la quebrada La Llanera en Guadalupe, Santander. Gelver Albarracín transitaba por la vía al sector El Zapatón cuando ocurrió la emergencia #MañanasBlu pic.twitter.com/H34Q4kuJOl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 17, 2026

Gelver quien además trabaja en una obra que adelanta la administración municipal en la zona relacionada con la construcción de unidades sanitarias, agradeció el apoyo recibido tras el susto. “Muchas gracias, me vi atrapado en la inundación y lo único que pude hacer fue buscar un lugar seguro”, expresó.

Las lluvias de las últimas horas han incrementado el caudal de quebradas y ríos en el municipio, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la precaución, especialmente a quienes transitan por vías rurales que puedan inundarse por su cercanía a ríos y quebradas; igualmente, evitar la movilización a altas horas de la noche o durante lluvias intensas por la vía Guadalupe – Tirano – Oiba, debido a las alertas de deslizamientos.