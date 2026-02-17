En vivo
Santanderes / Rescatan a hombre atrapado en una vía tras creciente súbita de río en Guadalupe, Santander

Rescatan a hombre atrapado en una vía tras creciente súbita de río en Guadalupe, Santander

El hombre rescatado estuvo atrapado en medio de la carretera tras la creciente súbita de una quebrada en zona rural.

