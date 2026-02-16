Lluvias no dan tregua en Córdoba y persiste la alerta por crecientes súbitas

Pese a ser esta una temporada de menos precipitaciones, la presencia de fuertes sistemas meteorológicos, como la vaguada monzónica y el sistema de baja presión del Darién, mantiene activa las alertas por tiempo lluvioso en la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba, donde este lunes se esperan lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en amplios sectores.

José David Garavito, meteorólogo del Ideam, afirma que el panorama pinta igual para el resto de la semana, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos como Canalete y Sinú.

"Esta tendencia para los próximos días se mantiene, condiciones de cielo mayormente nublado, con probables lluvias de variedad intensidad, es decir, lluvias entre moderadas y fuertes, y probables tormentas eléctricas sectorizadas, tanto para el departamento de Córdoba, especialmente al suroccidente y oriente, como la ciudad de Montería", indicó.

En el resto de la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tampoco se descartan algunas lluvias en las próximas horas.



Además, persiste la alerta por vientos de hasta 40 km/h y olas superiores a los 2 metros de altura en el mar Caribe, sobre todo en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira.