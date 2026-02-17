Hombre amenazó a funcionario que lo regañó por tirar un colchón en plena vía pública en Medellín

Funcionario de la Alcaldía fue intimidado tras “halarle las orejas” a un ciudadano que arrojó un colchón en vía pública, en zona nororiental de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez rechazó lo sucedido y anunció sanciones por arrojar este elemento a la calle

En otro hecho que generó indignación, un ciudadano arrojó un colchón a la vía pública en el barrio Aranjuez, zona nororiental de Medellín, e intimidó a un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente que le hizo un llamado de atención por la disposición inadecuada de residuos.

El hecho, que quedó registrado en video, fue dado a conocer por el alcalde Federico Gutiérrez, quien informó que el comportamiento no será tolerado y que ya se adelantan acciones para identificar al responsable. Según expresó el mandatario en su cuenta de X, el ciudadano no solo arrojó el objeto en el espacio público, sino que además amenazó a los funcionarios que realizaban labores de control.

Gutiérrez aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes y reiteró la petición a la ciudadanía para denunciar este tipo de situaciones. También enfatizó que el cuidado del espacio público es una responsabilidad compartida y que la administración continuará con los operativos de vigilancia y control ambiental.



Este caso se suma a otro hecho que generó rechazo en redes sociales, luego de que un hombre fuera grabado arrojando escombros a la quebrada La Rosa, en el barrio Santa Cruz.

En el video se observa al individuo lanzar varios costales con tierra y otros materiales al afluente. Posteriormente, otras dos personas llegaron con una carretilla y arrojaron más material a un costado de la quebrada.

Ambos casos quedaron registrados en video y están en conocimiento de la Policía Nacional, que adelanta las acciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes..