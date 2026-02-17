En vivo
Antioquia  / Hombre amenazó a funcionario que lo regañó por tirar un colchón en plena vía pública en Medellín

Hombre amenazó a funcionario que lo regañó por tirar un colchón en plena vía pública en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez rechazó lo sucedido y anunció sanciones por arrojar este elemento a la calle.

