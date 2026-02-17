En vivo
Santanderes

Capturan a madre que prostituía a su hija de 13 años: hombre también fue detenido

La mujer, según la investigación, prostituía a su hija en el municipio de Cerrito, Santander.

