Luto en el microfútbol colombiano: falleció el excapitán mundialista Giovanni Hernández

El microfútbol colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Giovanni Hernández en Bucaramanga. El exdeportista fue capitán de la Selección Colombia de fútbol de salón que conquistó el Campeonato Mundial disputado en Bolivia, logro que marcó una de las páginas más importantes de esta disciplina en el país.

De acuerdo con sus familiares, Hernández venía afrontando problemas de salud en los últimos meses. Aunque no se entregaron mayores detalles sobre las causas de su muerte, su partida ha generado múltiples reacciones de pesar en el ámbito deportivo local y nacional.

Giovanni Hernández fue reconocido no solo por su liderazgo dentro del terreno de juego, sino también por su compromiso y entrega con el deporte. Como capitán, guió a Colombia hacia la conquista del título mundial, consolidando al país como potencia en el fútbol de salón.

El microfútbol colombiano está de luto por el fallecimiento de Giovanni Hernández en Bucaramanga. Fue capitán de la Selección Colombia que ganó el Campeonato Mundial realizado en Bolivia. Tenía problemas de salud, señalaron sus familiares #VocesySonidos pic.twitter.com/we1fV8njdX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 17, 2026

El fútbol de salón o microfútbol ha sido una de las disciplinas que mayores alegrías internacionales le ha dado a Colombia, especialmente en campeonatos mundiales organizados en Sudamérica. La generación de la que hizo parte Hernández dejó una huella imborrable y abrió camino a nuevas figuras del deporte.



En Bucaramanga y en diferentes regiones del país, clubes, dirigentes y excompañeros han expresado su solidaridad con la familia del exjugador, recordándolo como un referente deportivo y humano.