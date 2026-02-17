En vivo
Luto en el microfútbol colombiano: falleció el excapitán mundialista Giovanni Hernández

Luto en el microfútbol colombiano: falleció el excapitán mundialista Giovanni Hernández

El microfútbol nacional despide a Giovanni Hernández, excapitán de la Selección Colombia que se coronó campeona mundial en Bolivia. El exjugador falleció en Bucaramanga.

