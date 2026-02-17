Por primera vez en 27 años, Sociedad Hidroituango generó utilidades y repartirá dividendos

Una buena noticia: por primera vez en la historia de la Sociedad Hidroituango S.A, superó los $442 mil millones en ingresos operacionales y entregará dividendos. La sociedad reportó que la utilidad disponible superó los $241 mil millones.

Por primera vez desde su creación en 1997, la sociedad Hidroituango S.A. reportó ingresos operacionales, al alcanzar en 2025 una cifra superior a los $442 mil millones, según el informe financiero presentado por la compañía. El resultado marca un punto de inflexión para la empresa propietaria de la Central Hidroeléctrica Ituango, luego de años de retrasos y dificultades.

De acuerdo con lo reportado, tras descontar impuestos, reservas, pasivos y gastos de funcionamiento, la utilidad disponible superó los $241 mil millones, lo que representa el primer balance positivo de este tipo en los 27 años de existencia de la sociedad.

Pese a una serie de situaciones que afectaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico, entre ellas la contingencia técnica registrada en 2018 y los procesos jurídicos que se extendieron durante varios años, ahora es bueno el balance financiero que recordemos ingresará a la Gobernación de Antioquia y el IDEA, que tienen una participación del 53 %; Empresas Públicas de Medellín con el 46 % y 80 socios privados, con el 0.8 %. Estas controversias fueron resueltas mediante un acuerdo conciliatorio aprobado en diciembre de 2025 entre la empresa y EPM, responsable de la construcción y operación de la central.



Actualmente, cuatro de las ocho turbinas del proyecto están en funcionamiento y generan cerca del 11 % de la energía de Colombia, mientras las demás continúan en construcción.

Por lo pronto, los resultados financieros del ejercicio 2025 serán presentados a los accionistas en la Asamblea General prevista para marzo de 2026, donde se definirán decisiones sobre el destino de las utilidades y la proyección futura de la empresa. Según lo informado por la compañía, estos recursos están destinados a contribuir al financiamiento del desarrollo regional.