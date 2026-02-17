En vivo
Por primera vez en 27 años, Sociedad Hidroituango generó utilidades y repartirá dividendos

Por primera vez en 27 años, Sociedad Hidroituango generó utilidades y repartirá dividendos

La Sociedad superó los $ 442.000 millones en ingresos operacionales y una utilidad disponible superó los $ 241.000 millones.

