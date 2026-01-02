En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Denunciarán a alcalde de Barbosa por maltrato animal y agresiones a dirigentes políticos

Denunciarán a alcalde de Barbosa por maltrato animal y agresiones a dirigentes políticos

Danovis Lozano, diputado de Santander, hizo una fuerte denuncia por el maltrato del que fue víctima junto a defensores de animales, durante plantón en rechazo a corrida de toros.

