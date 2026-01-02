Denunciarán a alcalde de Barbosa por maltrato animal y agresiones a dirigentes políticos

Pese a la solicitud radicada ante la Procuraduría General de la Nación donde se abrió la investigación disciplinaria y adopción de medidas preventivas al alcalde de Barbosa, Marco Cortés, por el evento taurino que no contaba con todos los requerimientos legales, el líder del municipio hizo caso omiso a la circular del ente de control.

En video quedó registrado cómo el alcalde, quien se encontraba en aparente estado de embriaguez, insulta y agrede a la comunidad, lanzando objetos, ante los reclamos que le realizaban por el maltrato animal que estaban sufriendo los toros.

Son unos miserables, lo que vivimos hoy en Barbosa Santander es de las peores cosas que he visto en la vida 😡😡😡 pic.twitter.com/3SvVV8OGRA — Danovis Lozano🌻 (@danovislozano) January 2, 2026

El evento que terminó en riña, fue denunciado por el diputado Danovis Lozano, “eso es algo de verdad de las peores cosas que hemos visto aquí y los pobres toros, los pobres toros maltratados. Ayer, pues intentamos a toda costa evitar que asesinaran a estos pobres animales que el único delito que cometieron fue haber nacido”.

La polémica logró que los animales que se encontraban en la feria, no fueran sacrificados. Danovis Lozazon, afirmó que días anteriores Marco Cortés había hecho comentarios despectivos por las redes institucionales de la alcaldía a quienes rechazaban la “Temporada taurina”.



“Un alcalde borracho, un alcalde que insultaba, que hacía señas, gestos con los dedos de forma obscena, eso da para una investigación en Procuraduría y también con las escenas que grabamos del maltrato a los animales también la ley tiene que entrar en acción”, indicó Lozano.

El Representante a la Cámara junto con el congresista Cristian Avendaño, el concejal Camilo Machado y Carlos Parra y mi persona están elaborando un informe completo, para radicar ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por maltrato animal, con evidencias de videos.

"También ante la Procuraduría vamos a extender esta denuncia que habíamos hecho porque las evidencias están. La gente nos contó que no tenían una póliza para poder realizar este evento", señaló el diputado Lozano.