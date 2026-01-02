Alza del salario mínimo disparará el déficit fiscal este año: Carf

El Comité Autónomo en la Regla Fiscal está encendiendo las alertas por los impactos que tendrá el incremento del salario mínimo en las finanzas del Gobierno nacional y calcula que solo en 2026 el déficit aumentarán 5,3 millones de pesos, lo que aleja la posibilidad de volver a la senda fijada por la Regla Fiscal.

El Gobierno elevó el salario mínimo en 23,7% bajo el argumento de que es necesario cerrar las brechas entre las ganancias de los trabajadores y el costo de la canasta de vida. Incluso el Gobierno está cambiando el concepto y ya no habla de salario mínimo sino de salario vital.

El trabajo nocturno será mejor pagado desde este 25 de diciembre Foto. Blu Radio

Sin embargo, la decisión podría tener un impacto severo en unas finanzas públicas que ya están golpeadas y que ya llevaron a la declaratoria de un estado de emergencia económica. Vale recordar que el Gobierno suspendió la aplicación de las regla fiscal, argumentando que quería evitar un colapso en la prestación de servicios del estado debido a la falta de recursos.

"Cálculos preliminares y parciales del Carf indican que el efecto el aumento en el SMMLV aumentará el déficit fiscal de 2026 en, por lo menos, COP 5,3 billones (0,3% del PIB) y COP 8 billones (0,4% del PIB) de 2027 en adelante", señaló el cómité en un comunicado.



Los principales caminos por los cuales el salario mínimo afecta las finanzas del Gobierno nacional no solamente incluye el pago de salarios, sino también el pago de pensiones y la posibilidad de que las empresas en Colombia tengan menos utilidades y paguen un menor impuesto a la renta.

Blu Radio. Dinero //Foto: referencia

Además, el gobierno nacional tendría que pagar valores adicionales por los servicios de aseo y cafetería que hoy en día lo están a cargo de funcionarios públicos, sino más bien de empresas contratistas.

Uno de los impactos más importantes es la posibilidad de que se reduzcan las utilidades de las compañías. Este tema por sí solo podría costarle a la nación 2,7 billones de pesos de menores impuestos para el año 2027.

El argumento principal del Gobierno es que un mayor salario servirá para impulsar el crecimiento económico y sostiene que las empresas tendrán mayores ganancias. Sin embargo, esa posibilidad no está contemplada dentro de los cálculos del comité.