La principal justificación del Gobierno para que estemos discutiendo hoy una reforma tributaria es que hay demasiados gastos al interior del presupuesto que no se pueden cambiar porque están amarrados a obligaciones de la Constitución o la ley. Sin embargo, según los datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) esa famosa inflexibilidad no solo no es nueva, sino que era peor en 2019.

En las últimas horas, el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley de reforma tributaria por 26.3 billones de pesos debido a que el presupuesto para 2026 está desfinanciado. El presupuesto por 556.9 billones de pesos está desfinanciado en medio de la decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal y autorizar un mayor déficit para los próximos años.

Es decir, el presupuesto tiene un tamaño que supera las indicaciones de la regla fiscal y para pagar ese gasto adicional, el Gobierno está buscando nuevos impuestos.

“Es bueno aclarar que si esta medida no la tomáramos serían de tal magnitud los esfuerzos fiscales que tendría que hacer el Gobierno, que prácticamente paralizaríamos la actividad económica, entraríamos en un proceso de contracción de la economía”, dijo en su momento el ministro de Hacienda, Germán Ávila para justificar el mayor déficit.

Lo que se le olvidó mencionar al ministro es que la inflexibilidad del presupuesto no es un problema reciente.

Según datos que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal le entregó a Blu Radio, cerca del 90 % de los gastos del presupuesto son inflexibles y la situación ha estado así por lo menos desde año 2019. Es decir, al Gobierno de Iván Duque también le tocó gobernar con un presupuesto que, en su mayoría, estaba amarrado.

Las cifras del Carf que dejan en el aire la justificación del Gobierno para la tributaria

Publicidad

De hecho, el gasto de 2026 sería uno de los menos inflexibles de los ocho años que tiene la serie de datos del Carf y el Gobierno tiene previstos recortes en gastos asociados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (al subsidio de diesel y gasolina) y al gasto en intereses de la deuda.

En 2026, el Gobierno tendría que responder por gastos "inflexibles" por 425.73 billones pesos. El más importante serán las transferencias a las regiones con casi 75 billones de pesos el año (17.6 %), seguido por el pago de pensiones e intereses de las deudas que suman cerca de 72 billones cada uno (16.9 %) y en tercer lugar el aseguramiento en salud que llegaría a 42.5 (10%) billones.