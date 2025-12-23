Más de 10 muertos y 9 heridos de gravedad deja tiroteo en un bar: 12 hombres atacaron

Asciende a diez el número de muertos tras un tiroteo el domingo pasado en un bar de la localidad de Bekkersdal (noreste de Sudáfrica), luego de que una persona falleciera a causa de sus heridas en el hospital, informó este martes la policía sudafricana.

La Policía confirmó que una décima víctima murió debido a las lesiones sufridas durante el ataque, cuando una docena de hombres armados irrumpieron en el bar “KwaNoxolo” y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los clientes, según medios locales.

Otras nueve personas, alcanzadas mientras intentaban huir por la calle, permanecen en estado crítico.

“Una docena de desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un automóvil plateado abrieron fuego contra los clientes del bar y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”, indicó la Policía en un comunicado.



BREAKING NEWS : The owner of the KwaNoxolo tavern, where 10 people were killed in Bekkersdal, has been arrested.



Police confirm her license was fraudulent.



The tavern stock has been confiscated.



Meanwhile, the death toll from Sunday's mass shooting here has risen to 10.… pic.twitter.com/rdiLHmH2wu — Kaya News (@KayaNews) December 23, 2025

El comisario adjunto de la Policía de Gauteng, general Fred Kekana, informó de que dos personas han sido identificadas como sospechosas y aseguró que las investigaciones avanzan con “pistas sólidas”.

Algunos testigos indicaron que los agresores hablaban mayoritariamente “sesotho del sur” un idioma bantú hablado en Lesoto y en la provincia sudafricana de Free State y zonas adyacentes de Gauteng.

Kekana y el primer ministro interino de Gauteng, Jacob Mamabolo, ofrecieron este martes una rueda de prensa en la zona y pidieron a la comunidad que colabore con información que permita detener a los responsables y recuperar las armas utilizadas en el ataque.

🇿🇦 Tiroteo en Sudáfrica deja al menos 9 muertos y 10 heridos. El ataque armado en una taberna de Bekkersdal, cerca de Johannesburgo, terminó con múltiples víctimas. Según la Policía local, un grupo de unos 12 atacantes abrió fuego y huyó en dos vehículos. pic.twitter.com/w53xHfdEWA — David Ordaz (@david_ordaz) December 21, 2025

Police confirm nine people killed and ten wounded in a shooting at KwaNoxolo tavern, Tambo section, Bekkersdal, early Sunday. Police say around twelve suspects in a white kombi and silver sedan opened fire on patrons before 1 AM, then shot randomly while fleeing. #sabcnews pic.twitter.com/YXx1NbsPv2 — SABC News Radio (@SABCNews_Radio) December 21, 2025

Police have launched a manhunt following a mass shooting at a tavern in Bekkersdal. Nine people were killed and ten others wounded when gunmen opened fire in the early hours of this morning. eNCA’s Theodor Mashele has more. Tune in to #eNCA, channel #DStv403. pic.twitter.com/TYIkWoyEXm — eNCA (@eNCA) December 21, 2025

#Bekkersdal



BREAKING: Police are set to arrest the owner of the tavern, having discovered she was operating with a fraudulent licence.



KJ https://t.co/sLZpW15kzT pic.twitter.com/bv72fCiPWo — Kaya News (@KayaNews) December 23, 2025

En paralelo a la investigación, la propietaria del bar, Nonesi Matwa, fue detenida por presunto fraude y por operar un local de venta de alcohol sin una licencia válida, tras detectarse irregularidades en la documentación del negocio.

Las autoridades aclararon que su arresto no está relacionado con el ataque armado, sino con la legalidad de la actividad comercial.

Desde el domingo, la zona permanece bajo fuerte presencia policial, mientras continúan las pesquisas para esclarecer los motivos del ataque y dar con el resto de los implicados.

De acuerdo con datos oficiales, los homicidios son uno de los delitos más frecuentes en Sudáfrica, donde se registraron 5.727 asesinatos entre enero y marzo de este año, y entre abril y septiembre el promedio de homicidios fue de 63 por día.

El último tiroteo de estas características ocurrió el pasado 6 de diciembre, cuando unas once personas murieron en un bar clandestino dentro de un albergue de Saulsville, en el oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica.