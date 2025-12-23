En vivo
Más de 10 muertos y 9 heridos de gravedad deja tiroteo en un bar: 12 hombres atacaron

Más de 10 muertos y 9 heridos de gravedad deja tiroteo en un bar: 12 hombres atacaron

Una docena de hombres armados irrumpieron en el bar y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los clientes. Nueve personas, alcanzadas mientras intentaban huir por la calle, permanecen en estado crítico.

Foto: captura de pantalla redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

