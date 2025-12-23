Pico y placa en Medellín y su área metropolitana se va de vacaciones desde hoy hasta el 16 de enero

Tal y como lo habían anunciado las autoridades de movilidad en días pasados, este martes 23 de diciembre comenzó el receso de la medida del pico y placa en los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá por la temporada navideña y de fin de año, teniendo en cuenta la reducción de hasta el 21% en el flujo vehicular durante esta época.

La suspensión estará vigente hasta el 16 de enero de 2026, por lo que la medida del pico y placa se retomará el 19 de enero de 2026, de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche, bajo la misma secuencia numérica establecida durante el segundo semestre de 2025 para placas terminadas, en el caso de los carros, en lunes: 6 y 9; martes: 5 y 7; miércoles: 1 y 8; jueves: 0 y 2; viernes: 3 y 4.



Motos

En el caso de las motocicletas, la restricción se aplicará con base en el primer número de la placa. Desde esta fecha, el incumplimiento dará lugar a sanciones económicas, sin periodo pedagógico.

Al reiniciar la medida, se mantendrán exentas las vías de conexión regional y nacional como la avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente, así como los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10 del Distrito de Medellín. En las vías barriales, la restricción aplicará con normalidad.

De acuerdo con el anuncio, la nueva rotación de placas se realizará en febrero de 2026, como parte del ajuste periódico que aplican las autoridades de movilidad en la región.

