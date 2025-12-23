Niña de 14 meses falleció en un presunto caso de negligencia médica en hospital de Medellín

Autoridades en Medellín investigan un presunto caso de negligencia médica que habría provocado la muerte de una bebé de tan solo 14 meses en la capital de Antioquia. Al parecer, a la menor le negaron la atención en un servicio de urgencias y horas después falleció.



Consternación en la comunidad

La comunidad en Medellín no sale del asombro y la consternación, luego de conocer la muerte de una bebé de 14 meses que fue llevada hasta un servicio de urgencias, luego de que la madre de la menor de edad evidenciara algunos quebrantos de salud que eran más notorios si se tenía en cuenta que la pequeño había nacido prematuramente.

El relato de Yenifer Martínez Peñate, madre de la bebé, indica que, una vez llega a la Clínica Bolivariana, el personal médico le explica que su hija está estable y que, además, la clínica estaba colapsada por lo que le habrían indicado que lo mejor era regresar que la menor de edad a su vivienda.

Le puede interesar: Murió en hospital de Medellín luego de ataque sicarial sobrino de exjefe paramilitar 'Cuco Vanoy'

Sin embargo, la salud de la bebé de 14 meses continuaba empeorando con el pasar de las horas y por eso Martínez Peñate decide regresar nuevamente al centro asistencial porque la menor tenía coloración morada en algunas partes de su cuerpo, situación por la que la menor fue ingresada a reanimación donde minutos después lastimosamente falleció.



Aunque se desconoce con exactitud cuáles fueron las causas de la muerte de la menor de edad, las autoridades ya comenzaron a hacer las indagaciones correspondientes para determinar si hubo negligencia médica al momento en que la bebé fue llevada por primera vez al centro asistencial y si esa acción precipitó su muerte.

La familia de la pequeña de 14 meses espera el dictamen médico para poder entablar las acciones correspondientes, ya que aseguran que la menor pudo tener otro desenlace si hubiera sido atendida oportunamente por el personal médico que indicó no había capacidad para atender a la bebé que vivía en el barrio Blanquizal con su madre de 19 años.