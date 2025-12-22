En vivo
Capturan cuatro presuntos integrantes de organización dedicada al hurto de motocicletas en Medellín

Capturan cuatro presuntos integrantes de organización dedicada al hurto de motocicletas en Medellín

Según la Policía Metropolitana, estos habrían participado en ocho robos cometidos bajo las modalidades de atraco y halado.

