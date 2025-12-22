Capturan cuatro presuntos integrantes de organización dedicada al hurto de motocicletas en Medellín

Durante un operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fueron capturadas cuatro hombres entre los 20 y 24 años de edad por orden judicial, pues, al parecer, son integrantes de una organización delincuencial dedicada al hurto de motocicletas en Medellín.

Se trata del coordinador del grupo delincuencial, así como tres integrantes, que cayeron en los barrios Laureles, Caribe y Enciso.

De acuerdo con la investigación, esta estructura operaba bajo dos modalidades.

La primera correspondía al atraco con arma de fuego seleccionando a sus víctimas principalmente durante la madrugada; y la segunda modalidad, conocida como “halado”, se realizaba durante la noche y la madrugada, cuando dos o tres personas violentaban los sistemas de seguridad de las motocicletas para posteriormente trasladarlas al sector de Enciso, donde eran comercializadas tras la regrabación de sus sistemas de identificación.



"Los capturados normalmente se desplazaban en una motocicleta o en un taxi para cometer los diferentes hurtos. En esta investigación, que duró un poco más de 10 meses, se logró establecer o materializar ocho actividades delincuenciales por parte de estos sujetos y por las denuncias de las diferentes víctimas", manifestó el brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según la Policía, durante el desarrollo de la investigación se adelantó la interceptación de líneas telefónicas, inspecciones judiciales, reconocimientos fonográficos y entrevistas.

"En esta investigación fueron ocho los casos, incluso, que ya habían sido denunciados y que se pudieron esclarecer gracias a todo el material probatorio", agregó a su turno el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras el desarrollo de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.