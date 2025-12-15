Operativo policial frustra hurto de dos camionetas y permite recuperar vehículo robado en Engativá

En hechos registrados en los barrios Normandía y Villa Luz, en la localidad de Engativá, la Policía Metropolitana de Bogotá evitó el hurto de dos camionetas y logró la recuperación de un vehículo que figuraba como robado.

Según información oficial, la intervención se produjo tras la alerta de un ciudadano en el sector de Normandía, quien denunció que minutos antes había sido intimidado con armas de fuego por tres personas que pretendían despojarlo de su vehículo. Ante esta situación, las autoridades activaron de inmediato un plan de búsqueda y localización de los presuntos responsables.

De manera simultánea, los uniformados atendieron otro intento de hurto en el barrio Villa Luz, donde sujetos con las mismas características habrían intentado cometer un nuevo robo. En este caso, la víctima se opuso al asalto y colisionó el vehículo en el que se movilizaban los presuntos delincuentes, lo que permitió fortalecer la acción policial.

El operativo culminó con la interceptación del automotor en el que los implicados pretendían huir. Durante la inspección, los agentes hallaron dos armas de fuego que, al parecer, fueron utilizadas para intimidar a las víctimas.

“Después de realizar otras averiguaciones, se pudo verificar que estas personas tienen anotaciones judiciales por los delitos de hurto agravado y hurto calificado, y el vehículo en el que se desplazaban había sido hurtado el pasado 9 de diciembre en la localidad de San Cristóbal, al cual le habían cambiado las placas”, mencionó el Coronel Álvaro Mora, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana 3.

Las autoridades también señalaron que, al notar la presencia policial, uno de los presuntos delincuentes intentó accionar un arma de fuego contra un uniformado, lo que obligó al uso legítimo del arma de dotación. El sujeto resultó herido en la rodilla y fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó que la lesión no reviste gravedad. Posteriormente, se estableció que se trata de un menor de edad de 16 años.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, receptación, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y uso de menores de edad para la comisión de delitos.