Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Murió en hospital de Medellín luego de ataque sicarial sobrino de exjefe paramilitar 'Cuco Vanoy'

Murió en hospital de Medellín luego de ataque sicarial sobrino de exjefe paramilitar 'Cuco Vanoy'

Igualmente, el Gobierno nacional recuperó dos de sus fincas en el Bajo Cauca antioqueño.

