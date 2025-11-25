Murió en hospital de Medellín luego de ataque sicarial sobrino de exjefe paramilitar 'Cuco Vanoy'

Mala hora para el ex jefe paramilitar alias 'Cuco Vanoy', quien cumple una pena en Estados Unidos. Después de un ataque sicarial, murió su sobrino Mauricio Vanoy, quien permanecía hospitalizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Igualmente, el Gobierno Nacional recuperó dos de sus fincas en el Bajo Cauca antioqueño.

Lo primero es que Mauricio Vanoy se encontraba en estado crítico tras recibir varios disparos el pasado fin de semana en inmediaciones del barrio La Iguaná, en Medellín, en un ataque perpetrado por sicarios que se acercaron en moto al vehículo de alta gama en el que se movilizaba. En el hecho también resultó herida una mujer que, al parecer, sería su pareja sentimental.

La muerte de Vanoy fue confirmada después de permanecer varios días conectado a un ventilador mecánico, luego de que los médicos lo diagnosticaron con muerte cerebral.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer si el crimen, estaría relacionado con un ajuste de cuentas o con las actividades económicas, especialmente la minería en el Bajo Cauca antioqueño.



El hombre, de 42 años, era objeto de cuestionamientos por la administración de 257 bienes entregados por el Bloque Mineros estructura paramilitar liderada por su tío, Ramiro ‘Cuco’ Vanoy Murillo, entre los que figuran más de 1.000 cabezas de ganado, un helicóptero y una clínica totalmente dotada, todo avaluado en cerca de 94.000 millones de pesos.

A la par, la Agencia Nacional de Tierras, anunció que recuperó dos fincas de Ramiro Vanoy Murillo, alias 'Cuco Vanoy', dos fincas para avanzar en la reforma agraria, ubicadas en el municipio de Tarazá, una con el mismo nombre y la otra llamada la Cagada.

Publicidad

“Esta finca terminó siendo un centro de detención de personas, un centro de control territorial, un centro de tortura”, reveló el director.

La Finca más importante de Cuco Vanoy en Tarazá, Antioquia, es recuperada para la Reforma Agraria. pic.twitter.com/iEfzvy9cID — Harman Felipe (@harmanfelipe) November 22, 2025

El señor Harman agregó que desde esas fincas era el Puesto de control corredor por parte de Cuco Vanoy desde Tarazá hasta el Golfo de Morrosquillo y que ahora quedará a disposición de los campesinos del Bajo Cauca de Antioquia.