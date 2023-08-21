En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Pico y placa en Medellín

Pico y placa en Medellín

Pico y placa Medellín.jpg
Antioquia

Prográmese: así rota el pico y placa en Medellín desde este 3 de agosto para el resto de 2026

Operativo de movilidad en Medellín.jpg
Antioquia

Así rotará la medida de pico y placa en Medellín durante segundo semestre de 2026

Pico y placa Medellín.jpg
Antioquia

Prepárese: así rotará desde este 2 de febrero el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá

Agentes de tránsito de Medellín verifican el cumplimiento del Pico y placa en las vías
Antioquia

Tras tres semanas de descanso, este lunes vuelve el pico y placa a Medellín con los mismos dígitos

Pico y placa en Medellín
Antioquia

Pico y placa en Medellín y su área metropolitana se va de vacaciones desde hoy hasta el 16 de enero

Controles de movilidad en Medellín.
Antioquia

Medellín levanta el pico y placa por Navidad y vacaciones: estas son las fechas clave

Agente de movilidad en Medellín.jpg
Antioquia

Investigan a agente de tránsito que agredió a vehículo por infringir el pico y placa en Medellín

operativos-de-movilidad-en-medellin-foto-alcaldia.jpg
Antioquia

Pico y placa en Medellín ya tiene fecha de rotación: sorteo de dígitos será la próxima semana

Pico y placa en Medellín
Antioquia

Levantan restricción del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá durante Semana Santa

Pico y placa Medellín
Antioquia

Este lunes inician sanciones económicas por infringir el pico y placa en Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad