Investigan a agente de tránsito que agredió a vehículo por infringir el pico y placa en Medellín

Un video que circula en redes sociales registró el momento en el que un agente de tránsito agrede un vehículo durante un procedimiento en la vía pública y luego de ello se va del lugar.

Tras lo sucedido, la Secretaría de Movilidad de Medellín informó que activó los protocolos institucionales. De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio en el sector de El Poblado, cuando un vehículo fue sorprendido circulando en infracción a la medida de pico y placa.

Según el comunicado oficial, los agentes intentaron detener al conductor en varias ocasiones, pero este evadió el control, haciendo caso omiso a los requerimientos de la autoridad.

Ante la negativa del conductor, uno de los agentes descendió del vehículo oficial y, como quedó registrado en las imágenes, golpeó con un radio de comunicaciones el vidrio del automóvil mientras exigía al ciudadano que se detuviera y descendiera del mismo.

El secretario de Movilidad, Mateo González, se pronunció públicamente admitiendo que si bien el conductor estaba incumpliendo la norma, la reacción del funcionario no se ajusta a los lineamientos de conducta exigidos por la Administración Municipal, por lo que se dio inicio al respectivo proceso disciplinario sancionatorio.

"A pesar de que el ciudadano está incumpliendo la norma, el comportamiento y la reacción de nuestro agente es completamente inaceptable, y, por lo tanto, desde la Secretaría de Movilidad ofrecemos disculpas por lo sucedido e hemos iniciado el proceso sancionatorio para que se apliquen las medidas disciplinarias correspondientes", aseguró el funcionario.

Esta dependencia de la Alcaldía indicó que también se presentaron disculpas al propietario del vehículo y se gestionó el contacto entre las partes para reparar los daños ocasionados.

Finalmente, la entidad rechazó de manera categórica este tipo de comportamientos y reiteró su petición a los agentes de tránsito para que, a pesar de las difíciles condiciones en las que desarrollan su labor, mantengan siempre una actitud ética, respetuosa y profesional.