Tras tres semanas de descanso, este lunes vuelve el pico y placa a Medellín con los mismos dígitos

Poco a poco todo va regresando a la cotidianidad en la ciudad de Medellín, y después de la temporada de fin de año y las vacaciones de inicio del 2026, todo va tomando su rumbo habitual. El turno ahora es para la medida del pico y placa que desde este lunes 19 de enero volverá a regir en la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del distrito, la medida continua tal como ha venido operando desde el semestre pasado, con restricción para vehículos particulares que involucra camperos, motocarros y cuatrimotos según el último dígito de la placa.

Por el lado de las motos, la medida cobija a vehículos como mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, y a diferencia de los carros, en las motos la restricción se basa en el primer dígito de la placa.

Los horarios establecidos para que usted deje su vehículo en casa el día que le corresponde pico y placa también seguirá siendo el ya establecido desde el año pasado, y como no se trata de una rotación de los números no habrá semana pedagógica para los infractores. Al respecto el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.



"Se reanuda a partir del día lunes, diecinueve de enero, en el horario habitual, desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche, con la misma rotación del segundo semestre del dos mil veinticinco. No habrá período pedagógico, pero eso los invitamos a que consulten la información oficial que compartimos en nuestras redes sociales y en la página web de la alcaldía", indicó.

Pico y placa Medellín Foto: AFP

A propósito de este tema, y ante el caos vehicular que se vive en las calles de la capital antioqueña a raíz de las vacaciones que se tomó el pico placa, consultamos la opinión de la ciudadanía y esto nos dijeron.

"Medida de pico y placa hace mucha falta en la ciudad. La ciudad está con colapso total", indicó un ciudadano. "Esta semanita que no ha estado el pico y placa, ha estado muy complicado, más que todo, la movilidad en horas pico, la mañana, después de las cuatro de la tarde", aseguró otro. "Esta última semanita, sí, estuvo muy congestionado. Ojalá la semana que entra esto pueda mejorar", agregó otra ciudadana.

Publicidad

Recuerde que la notación numérica aplicada durante el segundo semestre de 2025 y que seguirá igual hasta el mes de febrero, es la siguiente, los lunes, aplica para los números 6 y 9, los martes números 5 y 7, los días miércoles números 1 y 8, el jueves números 0 y 2 y para los viernes números 3 y 4.

Los sectores para los que no aplica esta medida también se mantiene de la misma manera, excluyendo los 5 corregimientos de la ciudad y se exoneran las vías de conexión regional y nacional, como la Avenida Regional, Las Palmas, la avenida 33, la calle 10 y la vía a Occidente. Además, se mantienen también las exenciones para vehículos de carga, transporte de pasajeros y todos los que cumplan con la normativa.