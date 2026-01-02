Pico y placa solidario: conductores pagarán más en 2026 si su vehículo no cumple este requisito

El 2026 arranca con cambios drásticos para la movilidad en Bogotá, impulsados, entre otros factores, por el alza del 23,7 % del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, lo que impacta directamente en costos de operación y en las finanzas de miles de conductores y negocios relacionados con transporte.

Ante este panorama económico y de movilidad, la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha presentado ajustes a las reglas de circulación, buscando equilibrar la congestión en las vías y también aumentar el recaudo local a partir de nuevas obligaciones para ciertos vehículos.

En particular, la ciudad ha redefinido la forma en que vehículos no matriculados en Bogotá deben cumplir con las normas de restricción vehicular. Además de ajustes en el Pico y Placa Solidario, que impactan directamente el bolsillo de estos propietarios, se introducen modificaciones en la aplicación del pico y placa durante los fines de semana, una medida que ha generado un intenso debate con autoridades de Cundinamarca y municipios vecinos.



Pico y placa los sábados: cambios a partir de 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y con anuncios hechos por el alcalde Carlos Fernando Galán, había definido que a partir del primer semestre de 2026 los vehículos que circulen por Bogotá y no estén matriculados en la ciudad tendrían restricción de pico y placa también los días sábados, en un esquema de dos sábados al mes, según lo anunciado por Galán el pasado mes de noviembre de 2025.

Aunque en principio la medida estaba diseñada para empezar a funcionar en enero de 2026, tras el debate a nivel departamental sobre las consecuencias de esta restricción, Galán decidió aplazar su implementación mientras se adelantan los diálogos con la Gobernación de Cundinamarca y municipios de la Sabana.



La medida fue diseñada para aplicarse en horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. los sábados, con el objetivo de promover que los conductores matriculen sus carros en Bogotá y, al mismo tiempo, reducir la congestión y ampliar la corresponsabilidad fiscal de quienes utilizan las vías capitalinas sin estar "contribuyendo en los impuestos locales".



Aumentos del Pico y Placa Solidario para estos vehículos en 2026

Otra de las medidas que anunció la Alcaldía Mayor para los vehículos no matriculados en Bogotá, fue la implementación de un ajuste tarifario en el Pico y Placa Solidario, creado para que los vehículos puedan transitar libremente por la ciudad a cambio de un pago voluntario.

El alcalde anunció un incremento del 50 % en el costo adicional del permiso, aumentando un 30 % con respecto al valor que se pagaba el pasado 2025, que era del 20 %, y que entrará en vigencia en el primer trimestre de este año.

Pese a que la Alcaldía Mayor de Bogotá no ha establecido los valores oficiales del incremento de las tarifas del Pico y Placa Solidario para 2026, con el aumento del 50 % para los vehículos no matriculados en la ciudad, se estima —con base en el ajuste del IPC de 2025— que los conductores deberán pagar más de $100.000 pesos por una tarifa diaria de esta medida.

En el caso de quienes necesiten aplicar este beneficio de manera permanente, el costo podría ascender hasta cerca de $4 millones de pesos cada seis meses, no obstante, las cifras definitivas solo se conocerán una vez la Secretaría Distrital de Movilidad expida la resolución oficial con las tarifas vigentes para 2026.