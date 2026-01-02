Mintrabajo confirma decreto para controlar precios tras aumento del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno nacional expedirá en los próximos días un decreto con medidas de control de precios y desindexación de bienes y servicios, como respuesta al aumento del salario mínimo del 23,78 %, que comenzó a regir desde el 1 de enero de 2026. El anuncio lo hizo durante una entrevista en Mañanas Blu, en la que defendió el incremento y aseguró que el Ejecutivo actuará para evitar presiones inflacionarias y prácticas especulativas.

Sanguino explicó que la decisión del aumento se sustentó en el comportamiento reciente de indicadores económicos clave. Señaló que el Gobierno recibió una inflación cercana al 14 % y que actualmente se ubica alrededor del 5,2 %, al tiempo que destacó una reducción del desempleo, que cerró el año en 7 %, y un crecimiento económico que alcanzó el 2,9% en 2025, con un repunte del 3,6% en el último trimestre.

Según el ministro, estos resultados se han dado pese a los incrementos previos del salario mínimo, que han permitido una mejora del ingreso real de los trabajadores. En ese sentido, aseguró que el aumento decretado para este año busca seguir cerrando brechas entre el salario mínimo y el salario vital, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En cuanto a los efectos sobre el consumo, Sanguino sostuvo que el alza salarial tendrá un impacto directo en la demanda interna. De acuerdo con sus cálculos, los cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan un salario mínimo podrían generar alrededor de 800.000 millones de pesos mensuales adicionales en consumo, recursos que, según indicó, se moverían principalmente en los comercios de barrio y en la pequeña producción local.



No obstante, el jefe de la cartera laboral reconoció que todo aumento salarial genera presiones inflacionarias y riesgos de especulación. Por ello, confirmó que el Gobierno se declarará en “estado de alerta” para vigilar el comportamiento de los precios y sancionar cualquier práctica ilegal. “La especulación hay que evitarla y perseguirla”, afirmó.

En ese marco, el ministro anunció que el Ejecutivo trabaja en un decreto de desindexación de los pocos bienes y servicios que aún permanecen atados al salario mínimo. Indicó que ya se han desindexado 225 bienes y que actualmente se analizan otros 14, entre ellos algunos relacionados con el valor de la vivienda de interés social, un proceso que podría adelantarse mediante la figura de la emergencia económica.

Sanguino agregó que estas medidas se complementarán con apoyos a la pequeña y mediana empresa, como líneas especiales de crédito, incentivos al empleo formal de hasta el 35 % del salario mínimo, y posibles alivios tributarios, en coordinación con los ministerios de Hacienda y Comercio.

Finalmente, el ministro aseguró que el decreto que fijó el nuevo salario mínimo cuenta con aval fiscal y que su impacto presupuestal fue evaluado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el presidente Gustavo Petro. Los detalles finales sobre los controles de precios y la desindexación, reiteró, se conocerán oficialmente en "los próximos días".