Blu Radio  / Economía  / Preocupación por aumento del salario mínimo; asfixiará a colegios y jardines infantiles

Preocupación por aumento del salario mínimo; asfixiará a colegios y jardines infantiles

Esta situación afecta especialmente a las instituciones de barrios populares que ya enfrentaban condiciones económicas complicadas.

