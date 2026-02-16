"Las demandas son al Gobierno nacional": Sec. de Gobierno de Bogotá sobre manifestaciones campesinas

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que las manifestaciones campesinas en la capital responden a exigencias dirigidas exclusivamente al Gobierno nacional. “Las demandas son al Gobierno nacional”, afirmó el funcionario en Recap Blu, de Blu Radio, al explicar la posición del Distrito frente a las protestas.

Quintero Ardila precisó que, por esa razón, la administración distrital no hace parte de la mesa de negociación. “Nosotros estamos fuera de la mesa esperando resultados por los efectos que tiene sobre la ciudad”, indicó, subrayando que el impacto operativo y administrativo sí recae sobre Bogotá, aunque las decisiones de fondo no dependan del gobierno local.

El funcionario detalló que cerca de 750 personas llegaron a la ciudad el domingo en la mañana, tras detectarse el movimiento de buses desde la noche anterior. Según explicó, ingresaron a la Universidad Nacional sin previo aviso, donde pernoctaron, y posteriormente se movilizaron hacia la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a la espera de una mesa de trabajo.

Ante la demora en la instalación de ese espacio de diálogo, se presentaron bloqueos en al menos cuatro entidades, situación que dejó alrededor de 1.300 personas afectadas. “Pasan lo que vimos: más de cuatro entidades bloqueadas con muchas personas encerradas”, señaló el secretario al referirse a los hechos registrados durante la jornada.



En cuanto a la actuación institucional, Quintero Ardila afirmó que no hubo intervención directa, aunque sí monitoreo permanente. Indicó que el Distrito está atento a garantizar la integridad de las personas y que, de presentarse situaciones complejas, podría solicitarse el apoyo de la fuerza pública.

Finalmente, advirtió que existen alertas sobre la posible llegada de más grupos a Bogotá en los próximos días para nuevas manifestaciones campesinas. Aunque no hay información confirmada, los organismos de monitoreo permanecen en alerta, en una ciudad que —según el funcionario— no cuenta con infraestructura ni recursos suficientes para albergar grandes comunidades en este tipo de escenarios.