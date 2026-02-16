En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / "Las demandas son al Gobierno nacional": Sec. de Gobierno de Bogotá sobre manifestaciones campesinas

"Las demandas son al Gobierno nacional": Sec. de Gobierno de Bogotá sobre manifestaciones campesinas

Gustavo Quintero Ardila, aseguró que existen alertas sobre la posible llegada de más grupos a Bogotá en los próximos días para nuevas manifestaciones campesinas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad