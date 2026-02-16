Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

El chance Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más tradicionales dentro de los resultados de chance en Colombia. Su realización diaria y su mecánica sencilla han consolidado una base constante de jugadores que cada noche revisan los números oficiales con la ilusión de confirmar un acierto.

Número ganador de Caribeña Noche – 16 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche correspondiente al lunes 16 de febrero de 2026 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados son los únicos válidos para verificar los tiquetes de este sorteo.

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la quinta balota, un número adicional de carácter voluntario que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras. Esta modalidad no cambia las reglas tradicionales del juego, pero sí ofrece un incentivo adicional para quienes buscan aumentar sus posibles ganancias.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo Caribeña Noche se realiza todos los días sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores estén atentos a la publicación diaria y revisen sus tiquetes oportunamente.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Noche?

Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, lo que permite ajustar la jugada según el presupuesto y la estrategia de cada persona. El premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones mantienen la esencia práctica y accesible del chance en Colombia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

Uno de los factores que impulsa la popularidad del sorteo es su accesibilidad económica:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Este rango facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes realizan apuestas frecuentes en distintas regiones del país.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia, el chance en línea puede jugarse mediante plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.



Para participar de forma virtual es necesario:



Registrarse en un operador legal autorizado. Verificar la identidad, requisito obligatorio según la normativa vigente. Recargar saldo mediante los medios de pago disponibles. Elegir el sorteo, el número y la modalidad antes de confirmar la jugada.

Esta alternativa permite jugar con mayor comodidad, consultar los resultados en tiempo real y participar sin desplazarse a un punto físico.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos.



Documentos requeridos

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT)

Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.

solo se presentan los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta (PDV).

: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta (PDV). Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete.

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso ágil y seguro al momento de reclamar el premio.

Últimos resultados de Caribeña Noche

A continuación, los resultados recientes del sorteo:



15 de febrero de 2026: 0280 - 8

14 de febrero de 2026: 5206 – 3

13 de febrero de 2026: 0293 – 1

12 de febrero de 2026: 6308 – 9

11 de febrero de 2026: 0925 – 5

10 de febrero de 2026: 1570 – 2

Caribeña Noche mantiene su cita diaria con miles de jugadores en Colombia, quienes cada noche esperan que sus números coincidan con el resultado oficial. Revisar los números a tiempo y conservar el tiquete en buen estado son pasos clave para validar cualquier premio.