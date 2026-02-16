Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 16 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más tradicionales dentro de los resultados de chance en Colombia. Su realización diaria y su mecánica sencilla han consolidado una base constante de jugadores que cada noche revisan los números oficiales con la ilusión de confirmar un acierto.
El número ganador del chance Caribeña Noche correspondiente al lunes 16 de febrero de 2026 fue:
Estos resultados son los únicos válidos para verificar los tiquetes de este sorteo.
Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la quinta balota, un número adicional de carácter voluntario que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras. Esta modalidad no cambia las reglas tradicionales del juego, pero sí ofrece un incentivo adicional para quienes buscan aumentar sus posibles ganancias.
El sorteo Caribeña Noche se realiza todos los días sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores estén atentos a la publicación diaria y revisen sus tiquetes oportunamente.
Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, lo que permite ajustar la jugada según el presupuesto y la estrategia de cada persona. El premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Las principales modalidades son:
Estas opciones mantienen la esencia práctica y accesible del chance en Colombia.
Uno de los factores que impulsa la popularidad del sorteo es su accesibilidad económica:
Este rango facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes realizan apuestas frecuentes en distintas regiones del país.
En Colombia, el chance en línea puede jugarse mediante plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.
Para participar de forma virtual es necesario:
Esta alternativa permite jugar con mayor comodidad, consultar los resultados en tiempo real y participar sin desplazarse a un punto físico.
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos.
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso ágil y seguro al momento de reclamar el premio.
A continuación, los resultados recientes del sorteo:
Caribeña Noche mantiene su cita diaria con miles de jugadores en Colombia, quienes cada noche esperan que sus números coincidan con el resultado oficial. Revisar los números a tiempo y conservar el tiquete en buen estado son pasos clave para validar cualquier premio.