¿Qué opinan los ingleses de Hugo Rodallega? Así lo recuerdan los hinchas

Entre 2008 y 2015, Hugo Rodallega vivió años inolvidables para su carrera como futbolistas cuando militó en la liga inglesa con el Wigan Athletic y Fullham FC, en donde terminó siendo figura en ambos equipos que, luego de 13 años, lo siguen recordando con mucho cariño.

Gracias Futbula, una página dedicada al fútbol, los hinchas del Wigan Athletico hablaron de ‘Hugol’, a quien recordaron con cariño, incluso, que les encantaría volverlo a ver en Inglaterra y vieron la final DIM vs. Santa Fe en donde anotó el gol del título estando lesionado.

“Un jugador diferente. No hemos tenido nada parecido desde que se fue. Estaba frente al arquero y sabia que era gol”; “Desearía que esté jugando hoy, que esté en el equipo hoy. Un gran atleta, un gran jugador. Rápido, habilidoso”; “Lo echamos de menos”; “Puede ser nuestro máximo goleador o nuestros máximos goleadores en la Premier League”, fueron las palabras de algunos hinchas, recordando el paso de Hugol en Colombia.

Las palabras llegaron al corazón del delantero, quien decidió colaborar en su Instagram para que el video también saliera en su perfil, demostrando que su paso en Inglaterra nunca será olvidado.



Así le fue a Hugo Rodallega en Inglaterra: estos son sus números

Primero estuvo en el Wigan Athletico durante cuatro temporadas y disputó 117 partidos, en donde anotó 24 goles e hizo 17 asistencias, mientras que estuvo otras tres en el Fullham en donde disputó 88 partidos con un saldo de 20 tantos y 14 asistencias, demostrando su gran nivel en el ataque.

En cuanto a títulos, no obtuvo ninguno y estuvo con los clubes ingleses en diferentes partidos de la Premier League, muchos salvando la categoría en donde miles de colombianos se levantaban temprano a seguir de cerca los partidos del delantero, que quedó inmortalizado en la historia de este equipo que lo recuerda con cariño.

Hugo Rodallega en Wigan // Foto: AFP