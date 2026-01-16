El consejo de Rodallega a Jhon Jáder Durán: "Que no se distraiga en cosas externas"

Hugo Rodallega se refirió en Blog Deportivo a la situación que atraviesa Jhon Jáder Durán en Turquía -por algunas polémicas dentro y fuera de la cancha- por lo que reveló que ya tuvo una conversación con el atacante de la Selección Colombia y lo aconsejó para que pueda ser un referente nacional.

El delantero de Independiente Santa Fe reveló que, aunque no conoce personalmente al joven atacante colombiano, sí tuvo un breve intercambio de mensajes con él, en el que buscó orientarlo en medio de los episodios extradeportivos que hoy rodean su carrera.

Rodallega contó que el contacto se dio luego de que Durán lo felicitara por el título de liga conseguido a mitad del año 2025. Ese gesto abrió la puerta para una conversación en la que el experimentado goleador decidió compartirle un consejo sincero.

“Le dije que se dedicara a jugar, que hiciera lo que sabe hacer porque lo hace muy bien”, explicó, destacando el enorme talento que ve en el atacante del Fenerbahçe.



Para el delantero cardenal, Jhon Jáder Durán tiene las condiciones para consolidarse como uno de los grandes ‘nueves’ del fútbol colombiano y adueñarse de esa posición en la Selección Colombia. Sin embargo, advirtió que para alcanzar ese nivel es clave mantener el foco en lo deportivo y evitar distracciones que puedan desviar su camino.

“Intenté guiarlo para que no se distraiga en cosas externas a lo que en realidad es el foco: el fútbol, los goles y estar en la élite”, señaló.

Jhon Jáder Durán

Durante la entrevista en Blog Deportivo, también se planteó la necesidad de que Durán tenga referentes cercanos que lo acompañen de manera constante. En la mesa se comentó que al joven atacante “le falta un Rodallega diario”, alguien a quien admire y que pueda ayudarlo a tomar mejores decisiones, no solo por su presente profesional, sino pensando en su futuro y en lo que puede aportar a la Selección Colombia.

Rodallega coincidió con esa reflexión y aseguró que, si estuviera en sus manos, no dudaría en acompañarlo más de cerca: “Si yo pudiera hablar con él todos los días, lo haría con mucho gusto”, afirmó.

Por ahora, el atacante del Fenerbahçe de Turquía deberá responder ante la última polémica por una publicación en redes sociales tras obtener un título en ese país.