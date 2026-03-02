A esta hora se presentarán Sabrina Carpenter, The Killers y otros más en el Estéreo Picnic 2026

La espera terminó y, finalmente, Páramo Presenta
reveló los horarios oficiales del Festival Estéreo Picnic 2026 en los que se presentarán artistas como Tyler The Creator, DJO, Luis Alfonso, Lasso, Young Miko, Skrillex, The Killers, Deftones, Sabrina Carpenter, entre otros, que estarán en el Parque Simón Bolivar a final de este mes de marzo.
Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Skrillex //
Fotos: AFP / Páramo Presenta
Horarios Estéreo Picnic 2026: así se llevará a cabo
Viernes, 20 de marzo Escenario Smirnoff School of Rock: 2:45 p.m. – 3:30 p.m. Royel Otis: 4:45 p.m. – 5:45 p.m. DJO: 6:45 p.m. – 7:45 p.m. Turnstile: 8:45 p.m. – 9:45 p.m. Tyler, The Creator: 11:15 p.m. – 12:45 a.m. Escenario Adidas Elniko Arias: 4:00 p.m. – 4:45 p.m. Katseye: 5:45 p.m. – 6:45 p.m. Addison Rae: 7:45 p.m. – 8:45 p.m. Lorde: 9:45 p.m. – 11:00 p.m. Peggy Gou: 12:45 a.m. – 02:15 a.m. Escenario Samsung Error999: 3:15 p.m. – 4:00 p.m. Manú: 4:45 p.m. – 5:45 p.m. Santos Bravos: 6:45 p.m. – 7:45 p.m. TIMO: 8:45 p.m. – 9:45 p.m. Escenario Páramo Innexen: 4:45 p.m. – 5:45 p.m. ROZ: 5:55 p.m. - 7:10 p.m. Briela Veneno: 7:10 p.m. – 8:10 p.m. Six Sex: 8:20 p.m. – 9:20 p.m. YOSUK YUKIMATSU: 9:30 p.m. – 11:00 p.m. Diossa: 11:00 p.m. – 12:00 a.m. Peter Blue: 12:00 a.m. – 01:30 a.m. Brutalismus3000: 01:45 a.m. – 03:00 a.m. Escenario Lago Entreco: 4:00 p.m. – 4:45 p.m. The Warning: 5:45 p.m. – 6:45 p.m. Nicolás y Los Fumadores: 7:45 p.m. - 8:45 p.m. Balu Brigada: 10:15 p.m. – 11:15 p.m.
Sábado, 21 de marzo Escenario Smirnoff School of Rock: 2:15 p.m. – 3:00 p.m. Aria Vega: 4:15 p.m. – 5:00 p.m. Tom Morello: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. Kygo: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. The Killers: 10:15 p.m. – 11:45 p.m. Escenario Adidas Manuel Lizarazo: 3:15 p.m. – 4:00 p.m. The Whitest Boy Live: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. Luis Alfonso: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. Young Miko: 9:00 p.m. – 10:15 p.m. Swedish House Mafia: 12:00 a.m. – 01:30 a.m. Escenario Samsung Machaka: 2:30 p.m. – 3:15 p.m. 31 Minutos: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. Iván Cornejo: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. Guitarricadelafuente: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. Mochakk: 01:30 a.m. – 3:00 a.m. Escenario Páramo Kabinett: 3:30 p.m. – 4:30 p.m. Daniel Andrés: 4:30 p.m. – 5:50 p.m. Roi Turbo: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. Silvia Ponce: 7:10 p.m. – 8:25 p.m. TEED: 8:45 p.m. – 10:10 p.m. HVOB: 10:45 p.m. – 11:55 p.m. Reboledo: 12:00 a.m. – 01:30 a.m. Arcade Fire: 01:30 a.m. – 03:00 a.m. Escenario Lago Universe: 3:15 p.m. – 4:00 p.m. Judeline: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. Ruel: 7:00 p.m. - 8:00 p.m. Bob Moses: 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
Domingo, 22 de marzo Escenario Smirnoff School of Rock: 2:15 p.m. – 3:00 p.m. Travis: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. Blood Orange: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. Doechii: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. Sabrina Carpenter: 10:15 p.m. – 11:45 p.m.
Escenario Adidas
Pirineos en Llamas: 5:15 p.m. – 4:00 p.m. Viagra Boys: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. Interpol: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. Deftones: 9:00 p.m. – 10:15 p.m. Skrillex: 12:00 a.m. – 01:30 a.m.
Escenario Samsung
Agraciada: 2:30 p.m. – 3:15 p.m. Lasso: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. Rusowsky: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. Men I Trust: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
Escenario Páramo
Antopiko3: 3:00 p.m. – 3:45 p.m. Wost: 4:15 p.m. - 5:15 p.m. DJ Babatr: 5:45 p.m. – 9:15 p.m. Badsista: 7:15 p.m. – 8:45 p.m. Bunt: 9:00 p.m. – 10:15 p.m. Hamdi: 10:45 p.m. – 12:00 a.m. Daccach: 12:45 a.m. – 01:45 a.m. Ben Bohmer: 01:45 a.m. – 03:00 a.m.
Escenario Lago
Zarigueya: 2:15 p.m. – 3:00 p.m. dvd: 3:30 p.m. – 4:15 p.m. Macario Marrínez: 5:00 p.m. - 6:00 p.m. 2Hollis: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. Zaider: 9:00 p.m – 10:00 p.m.