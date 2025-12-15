Durán hizo 'pataleta' por ser cambiado y el DT le respondió en rueda de prensa

Nuevamente el nombre de Jhon Jáder Durán se volvió protagonista en Turquía y, lamentablemente, por algo extra deportivo y fue por una 'pataleta' del futbolista en el último partido de su equipo frente al Konyaspor por la fecha 16 de la liga local.

El '9' arrancó como titular de su equipo y gracias a él llegó el primero, pues al 24' recibió una dura entrada en el área que desde el punto penal mandó al fondo de la red Anderson Talisca, mostrando influencia en el ataque de su equipo.

Su equipo se fue encima del rival y, por lo menos en el primer tiempo, Durán fue influyente en el trabajo que hacían todos. Sin embargo, en el segundo tiempo la influencia del delantero no era la misma y por eso el técnico al 68', acción que no le gustó para nada al colombiano y en plena transmisión se vio molestia.

Llegó al banco de suplentes manoteando, incluso, corriendo la mano de su entrenador cuando intentó saludarlo. Gesto que molestó a algunos hinchas del Fenerbahçe por "la mala actitud" que tiene el colombiano en algunas situaciones, en especial porque consideraron que el cambio fue lógico por como iba el partido.



jhon duran'ın kafa harbi kırık pic.twitter.com/oFy50CYPUA — Fener Markaj (@fenermarkajorg) December 15, 2025

Por supuesto, la prensa no dejó escapar este momento de atención y en rueda de prensa le consultaron al técnico qué había pasado con Durán y el porqué de sus gestos.

"Como todos los demás, quiere jugar y no quiere que lo saquen del juego. Entiendo la situación. Todos los jugadores quieren jugar", fue la respuesta del estratega.

La actitud del colombiano ha estado en el centro de las críticas en las últimas semanas, pese a las buenas actuaciones de su equipo se le ha visto gestos incómodos con sus compañeros.

"Ambos partidos fueron muy importantes para nosotros. Ganamos 4-0 en Noruega durante la semana y hoy también. No encajamos ningún gol en ninguno de los dos partidos. Esto es fundamental para la confianza del equipo. Jugamos muy bien en la primera parte, y estoy contento", puntualizó el entrenador.