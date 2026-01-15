Investigarán a Jhon Durán tras ser campeón con el Fenerbahçe: esta es la razón

La celebración del título del Fenerbahçe en la Supercopa de Turquía quedó opacada por una nueva polémica protagonizada por el delantero colombiano Jhon Jáder Durán. Pese a haber sido parte del equipo campeón, el futbolista ahora es foco de atención en Turquía debido a una investigación que se abrió en su contra por una publicación realizada en su cuenta de Instagram tras el triunfo.

Según se explicó en el programa Blog Deportivo, las autoridades deportivas turcas iniciaron una indagación contra Durán por una celebración difundida en redes sociales desde el vestuario. En las imágenes publicadas por el jugador, una de las fotografías muestra a una persona haciendo un gesto considerado ofensivo y violento en el contexto cultural turco, lo que, de acuerdo con los medios locales, podría constituir una infracción al artículo 36 del estatuto del fútbol turco por conducta antideportiva. Esta situación activó de inmediato la intervención del órgano disciplinario.



¿Investigación judicial a Durán?

El caso no se limita únicamente al ámbito deportivo. De acuerdo con lo conocido en el programa radial, la justicia ordinaria de Turquía también abrió una investigación judicial al considerar que la imagen publicada podría interpretarse como una incitación a la violencia. Por esta razón, Durán enfrenta dos procesos paralelos: uno en los tribunales deportivos, que podría derivar en una sanción económica o disciplinaria, y otro en la justicia común, un escenario mucho más delicado para el atacante colombiano.

Publicación de Jhon Durán tras ser campeón en Turquía Instagram

A la controversia en redes sociales se sumó lo ocurrido recientemente en la Copa de Turquía, donde el Fenerbahçe venció 1-0 al Beyoglu Yeni Carsi, equipo de segunda división. Durán fue titular y disputó 88 minutos, pero volvió a ser noticia por su comportamiento dentro del campo. El defensor rival Burak Yamac aseguró que tuvo un cruce verbal con el colombiano, a quien acusó de decir “cosas desagradables” durante el partido, lo que provocó una discusión que, aunque no pasó a mayores, alimentó el debate sobre el temperamento del jugador.

Las declaraciones de Yamac fueron replicadas ampliamente por la prensa turca, que ha puesto la lupa sobre la actitud de Durán tanto dentro como fuera de la cancha.



“Todos somos iguales en el campo”, afirmó el defensor, quien reconoció el respeto por el Fenerbahçe como institución, pero cuestionó el trato recibido por parte del delantero colombiano durante el encuentro.

Por ahora, Durán no se ha pronunciado sobre lo sucedido y se espera cómo avanzará esta investigación. Asimismo, si podría afectar su carrera deportiva en Turquía.