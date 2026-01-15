En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Investigarán a Jhon Durán tras ser campeón con el Fenerbahçe: esta es la razón

Investigarán a Jhon Durán tras ser campeón con el Fenerbahçe: esta es la razón

Una nueva polémica es protagonizada por el delantero colombiano, pues, de acuerdo con las autoridades de Turquía, el número 10 estaría "incitando a la violencia".

Publicidad

Publicidad

Publicidad