Jhon Jáder Durán lleva al Fenerbahçe a la final de la Supercopa de Turquía: así fue el gol

El Fenerbahçe se convirtió este martes en el segundo finalista de la Supercopa de Turquía después de derrotar al Samsunspor por 2-0 en Adana, con goles de Kerem Akturkoglu y el colombiano John Jáder Durán, y se enfrentará al Galatasaray.

En busca de su cuarta Supercopa, el Fenerbahçe se adelantó en el marcador en el minuto 4 con un gol del turco Kerem Akturkoglu y en la segunda parte, en el 67, el colombiano John Durán hizo el 2-0 que sentenció el encuentro.

Video del gol de Jhon Durán

El delantero inició la jugada por la banda izquierda llevando el balón, luego realizó un cambio de frente para su compañero Anthony Musaba, quien realizó un centro rastrero y el número 10 solo tuvo que empujar el balón para ampliar el marcador y poner a celebrar a la hinchada.

De esta manera, Durán llegó a cinco goles y tres asistencias con el Fenerbahçe en la actual temporada.



En el minuto 77 fue expulsado el jugador congoleño del Samsunspor Makoumbou por juego brusco grave.



¿Cuándo será la final?

La final entre el Galatasaray y el Fenerbahçe se disputará el próximo sábado, 10 de enero, en Estambul.