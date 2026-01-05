James Rodríguez ya tendría definido su futuro: este es el club donde jugaría en 2026

James Rodríguez vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes. A sus 33 años, el capitán de la Selección Colombia tiene como objetivo llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Para lograrlo, el ‘10’ necesita continuidad, protagonismo y un proyecto que le permita competir a alto nivel, tras su reciente paso por el Club León de México.

Su salida del cuadro ‘esmeralda’ quedó confirmada luego del cierre de su contrato el pasado 31 de diciembre, situación que aceleró la búsqueda de un nuevo destino. Desde México trascendió que la decisión estuvo relacionada con una ecuación costo-beneficio que no convenció a la dirigencia, al considerar su salario frente al rendimiento mostrado. Pese a ello, el colombiano se ha movido en el mercado y despertó el interés de varios clubes.



James Rodríguez busca club pensando en el Mundial 2026

James Rodríguez, jugador del Club León Foto: AFP

Desde que quedó como agente libre, James ha recibido distintos sondeos. Equipos como Pumas, Cruz Azul, Sao Paulo y Millonarios exploraron la posibilidad de ficharlo; sin embargo, las negociaciones no prosperaron. En algunos casos influyeron las pretensiones económicas y, en otros, el proyecto deportivo no terminó de convencer al jugador.

No obstante, en las últimas horas el panorama parece aclararse. El mediocampista prioriza una liga competitiva, con un calendario ordenado y alta visibilidad internacional, factores clave para mantenerse en el radar de la Selección Colombia y afrontar el camino hacia la Copa del Mundo.



James tendría definido su próximo equipo

Según reveló el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur, a través de su cuenta en X, “la opción más fuerte y probable para convertirse en el nuevo equipo de James Rodríguez es Columbus Crew, de la MLS”.



La Major League Soccer se perfila como un destino estratégico para el ‘10’, no solo por el crecimiento sostenido del torneo, sino también por el contexto geográfico y logístico de cara al Mundial de 2026. Además, Columbus Crew podría ofrecerle estabilidad, minutos en cancha y un entorno competitivo, sin la presión extrema que ha enfrentado en el fútbol europeo.



Los clubes en los que ha jugado James Rodríguez

De concretarse su llegada a Estados Unidos, James Rodríguez sumaría el club número 13 en su carrera profesional. Un recorrido amplio y diverso que comenzó en Envigado, continuó en Banfield y lo llevó a Europa con Porto.

Posteriormente vistió las camisetas de Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y Club León. En ese trayecto dejó su huella en ligas de Colombia, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil y México.

Ahora, la MLS podría convertirse en el próximo escenario para un futbolista que, pese a los altibajos, mantiene la ambición intacta y la mirada puesta en disputar un último Mundial como líder de la Selección Colombia.