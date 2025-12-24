En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Problemas para el equipo de Jhon Jáder Durán: su presidente fue capturado por drogas

Problemas para el equipo de Jhon Jáder Durán: su presidente fue capturado por drogas

Los medios oficialistas no aclaran de qué tipo de droga se trata, pero el diario opositor Sözcü asegura que el test ha dado positivo en cocaína.

