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Prográmese: así rota el pico y placa en Medellín desde este 3 de agosto para el resto de 2026

La medida con una semana de sanciones pedagógicas operará en los mismos horarios y tendrá las mismas vías exentas.

Pico y placa Medellín.jpg
Movilidad en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Las autoridades de movilidad en el Valle de Aburrá recordaron que desde este lunes 3 de agosto comienza la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.

Durante el primer día, la restricción aplicará para los carros cuyas placas terminen en 5 y 8, así como para las motos cuyo primer digito sean estos mismos.

"La medida continuará operando de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Nuestro llamado es a consultar con anticipación el día de restricción de cada vehículo y a acatar la norma para el bienestar de todos en las vías", indicó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

Del 3 al 6 de agosto se desarrollará la semana pedagógica de la medida y a partir del 10 de agosto, incumplir la restricción dará lugar a un comparendo de 633.232 pesos.

"Cumplir con el pico y placa es aportar a una movilidad más fluida, organizada y segura. Estas restricciones se implementan para facilitar los desplazamientos y mejorar la circulación en las calles".

Durante los otros días de la semana, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá definió la rotación de la siguiente manera:

Martes: 1 y 4

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Miércoles: 0 y 2

Jueves: 3 y 6

Viernes: 7 y 9

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El pico y placa continurá rigiendo de manera continua de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, mientras que para los taxis el horario es entre 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

De igual manera, continúan exentas de la restricción el Sistema Vial del Río (avenida Regional y autopista Sur en Medellín), la avenida Las Palmas y la vía a Occidente.

Cabe mencionar que en el primer semestre del 2026 fueron impuestos 8,193 comparendos por violar la medida del pico y placa en Medellín.

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