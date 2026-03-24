Este año se han impuesto más de 1.000 comparendos por piques ilegales en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín decidió reforzar los operativos de control en contra de los piques ilegales que se han vuelto costumbre en la Avenida Las Palmas y por ello a la fecha ya se han interpuesto 1.062 comparendos por conductas asociadas a esta práctica que diariamente pone en peligro a decenas de personas en la ciudad.

Tras los procedimientos realizados de manera periódica en la concurrida zona de la capital de Antioquia se han podido imponer 567 comparendos contra conductores de carros, mientras que 495 motociclistas han sido multados por los piques ilegales que se hacen en las noches y que han provocado que el corredor vial tengan problemas de seguridad.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, destacó que los controles en la Avenida Las Palmas se han hecho en conjunto con la ayuda de las autoridades de municipios como Envigado y Rionegro que también se ven afectados por estas actividades ilegales.

"Hemos hecho la inmovilización de 205 vehículos, 75 de ellos carros y 130 motocicletas como parte de las acciones para frenar estas conductas irresponsables. Seguiremos con autoridad realizando permanentemente estos operativos de control", destacó el funcionario.



Sobre los municipios que han acompañado los operativos, se debe mencionar que en Envigado se han impuesto más de 700 comparendos y se han hecho 147 inmovilizaciones, mientras que en Rionegro se vienen realizando diferentes procedimientos que han constado hasta la fecha de 15 puesto de control que buscan acabar con los piques ilegales.

Por último, mencionan desde la Alcaldía de Medellín que estos resultados se deben que los operativos se hacen en zonas focalizadas en donde comúnmente ocurren estas prácticas ilegales que se han vuelto el pan de cada día para quienes usan la Avenida Las Palmas.