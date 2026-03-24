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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Este año se han impuesto más de 1.000 comparendos por piques ilegales en Medellín

Este año se han impuesto más de 1.000 comparendos por piques ilegales en Medellín

A la fecha cerca de 200 vehículos han sido inmovilizados en medio de diferentes operativos en la Avenida Las Palmas.

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