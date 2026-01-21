En vivo
Antioquia / Hombre arrolló a menor y adulto mayor cuando hacía piques en el carril exclusivo del Metroplús

Hombre arrolló a menor y adulto mayor cuando hacía piques en el carril exclusivo del Metroplús

El conductor habría perdido el control de su vehículo y terminó lesionando a las dos personas que caminaban por la acera.

