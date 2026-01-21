Hombre arrolló a menor y adulto mayor cuando hacía piques en el carril exclusivo del Metroplús

En una situación que se volvió paisaje en las calles de Medellín, una moto se encontraba realizando piques en el carril exclusivo del Metroplús en la comuna Manrique cuando perdió el control y terminó atropellando a un menor y un adulto mayor que caminaban por la zona y que resultaron gravemente lesionados.

La información que dieron a conocer las autoridades competentes es que el hombre que manejaba el vehículo, de manera repentina, cayó de la motocicleta arrollando al menor de 8 años que resultó con fractura de cadera y al adulto que tuvo fractura en una de sus piernas y fue trasladado al Hospital La María.

Al parecer, el conductor de la moto huyó del lugar de los hechos pero minutos después llegó hasta un centro asistencial en donde fue atendido pero no trascendió qué tipo de lesiones había sufrido luego del siniestro vial que continúa siendo investigado por las autoridades locales.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Medellín pudo constatar que la motocicleta vinculada al accidente no contaba ni con SOAT ni con la revisión tecnicomecánica, por lo que se buscará al dueño del vehículo para que dé explicaciones sobre el hecho.



Hay que recordar que se ha vuelto habitual este tipo de prácticas ilegales en el carril exclusivo del Metroplús, por lo que las autoridades en la capital de Antioquia planean intensificar operativos de control en la zona para evitar más accidentes de tránsito que, en algunas ocasiones, incluso ha involucrado a los buses de transporte público.