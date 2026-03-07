En vivo
Mamá de joven que murió tras salir expulsada de tobogán se pronuncia: "Mucho sacrificio"

Mamá de joven que murió tras salir expulsada de tobogán se pronuncia: "Mucho sacrificio"

Durante las honras fúnebres de Camila García, su madre habló sobre la vida de la joven y los sueños que tenía antes del accidente ocurrido en una atracción turística en Chinácota.

