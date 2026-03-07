Mamá de joven que murió tras salir expulsada de tobogán se pronuncia: "Mucho sacrificio"

La muerte de Camila García, una joven de 28 años que sufrió un accidente en una atracción turística en Chinácota, Norte de Santander, dio inicio a una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

En medio del dolor por la pérdida, la madre de la joven decidió hablar públicamente sobre su hija, su vida y los proyectos que tenía antes del trágico hecho. Su testimonio se conoció durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, donde compartió recuerdos y expresó el impacto que dejó la tragedia en su familia.

Durante las honras fúnebres de la joven, Claudia Manrique recordó a Camila como “la mejor hija del mundo, una excelente hermana, un excelente ser humano, quien ayudaba a todas las personas que podía”.

La madre de joven se refirió a su hija como una mujer con planes personales y metas que esperaba poder cumplir. Durante la entrevista expresó el profundo dolor que vive la familia tras la noticia: “Mi hija tenía muchos sueños”, dijo al hablar de los proyectos que Camila mantenía para su vida.



Señaló también, que la joven trabajaba para sacar adelante a su familia y construir un futuro estable: “Era profesional, estaba estudiando, todo para poder mejorar nuestra calidad de vida. Con mucho sacrificio se pudo terminar sus estudios”, expresó.

La joven tenía inquietudes antes de lanzarse por el tobogán. Foto: Captura de video

¿Quién era Camila García?

Camila García tenía 28 años y era oriunda del municipio de Tibú, en Norte de Santander, quien falleció el 5 de marzo tras sufrir un accidente en un tobogán turístico en Chinácota y además, madre de un niño de cuatro años.

Personas cercanas indicaron que participaba en procesos sociales y comunitarios en la región del Catatumbo. Estas actividades formaban parte de su vida cotidiana y reflejaban su interés por apoyar a otras personas.

El hecho ocurrió en un establecimiento turístico ubicado en zona rural de Chinácota. En el lugar, visitantes pueden realizar diferentes actividades recreativas, entre ellas el uso de un tobogán que forma parte de las atracciones del sitio.

Camila decidió participar en la actividad y se lanzó por la estructura utilizando un neumático, como lo hacen otros visitantes. De acuerdo con videos del momento del accidente y relatos de personas que se encontraban en el lugar, el flotador en el que descendía la joven tomó velocidad durante el recorrido y al llegar a una de las curvas de la estructura, la joven salió del carril y cayó al suelo.

Testigos señalaron que el impacto fue fuerte e incluso se percibió movimiento en un poste de luz cercano tras la caída. Como consecuencia del accidente, Camila sufrió varios traumatismos, entre ellos un golpe de gravedad en la cabeza.

Tras el hecho, la mujer permanecía consciente mientras recibía ayuda de quienes estaban en el sitio. Posteriormente fue trasladada hacia un centro médico para recibir atención especializada. Durante el traslado su estado de salud se agravó y finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones

Tras el accidente, autoridades iniciaron revisiones para establecer las circunstancias del caso y verificar las condiciones en las que funcionaba la atracción turística.

El establecimiento donde ocurrió el hecho expresó condolencias a la familia de la joven y manifestó disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de verificación. Mientras avanza la investigación, la familia de Camila García espera que se conozcan con claridad las causas del accidente.