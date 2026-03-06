En vivo
Tragedia en Chinácota: joven murió tras lanzarse de un tobogán

Las autoridades están investigando los hechos para determinar si el lugar contaba medios de seguridad apropiadas.

