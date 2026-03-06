Tragedia en Chinácota: joven murió tras lanzarse de un tobogán

Una verdadera tragedia ocurrió en Chinácota, luego de que una mujer de 28 años, oriunda de Tibú, muriera al presentarse una falla en una atracción turística.

Yiris Cristel García perdió la vida tras lanzarse de un tobogán, según confirmaron las primeras informaciones del caso. Tras el lamentable suceso, las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Hay que decir que el foco principal de la indagación busca determinar si el establecimiento contaba con las medidas de seguridad apropiadas para operar este tipo de actividades y garantizar la integridad de sus visitantes.

El momento en el que se lanzó Yiris del tobogán quedó registrado en video. El instructor le indicaba la manera cómo debía ubicarse en lo que sería una llanta que la arrastraría hacia la parte baja de la atracción y que no debía preocuparse, mientras tanto, ella le preguntó si abajo la recibiría alguien, pero, una vez se lanzó, se escucharon los gritos de la mujer y cómo si se hubiese tropezado con algo que la hizo caer de la atracción.



"¿Se salió?", fue la voz que se escuchó en el video tras el accidente.



Reacciones

Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato y la trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital del municipio de Chinácota. Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas, los médicos decidieron remitirla de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, principal centro asistencial del departamento.

De acuerdo con el reporte médico preliminar, la mujer presentaba un trauma intracraneal y un trauma toracoabdominal cerrado, lesiones que comprometían gravemente su estado de salud. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció hacia las 9:00 de la noche debido a la gravedad de los golpes sufridos durante el accidente.

Las autoridades manejan el caso, por ahora, como una muerte accidental. Unidades de investigación adelantan la inspección técnica al cadáver, la recolección de testimonios y la verificación de las condiciones de seguridad de la atracción para establecer con precisión.

Publicidad

El caso continúa bajo análisis mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente ocurrido en este establecimiento reconocido de la región.

Vea las imágenes aquí: