Revelan última frase que trabajador le dijo a mujer que murió tras salir expulsada de tobogán

La muerte de Yuris Cristel Camila García, una mujer de 28 años oriunda del municipio de Tibú, Norte de Santander, ha generado conmoción en la región luego de que se conocieran nuevos detalles del accidente que sufrió mientras utilizaba una atracción turística tipo tobogán en el municipio de Chinácota.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que muestra los momentos previos al descenso que terminó siendo fatal. En las imágenes se observa a la joven preparándose para lanzarse por la estructura utilizando un neumático, tal como lo exigía la dinámica del juego.

Antes de iniciar el recorrido, Camila García expresó dudas y nerviosismo por la altura y la velocidad de la atracción. En ese instante decidió dirigirse al trabajador encargado de la actividad y le hizo una pregunta que quedó registrada en el video: “¿Me va a recibir alguien?”, consultó la joven mientras se acomodaba para deslizarse.

El asistente del lugar le respondió de forma afirmativa con el propósito de tranquilizarla. “Sí, no tenga miedo”, fue la frase que, según se escucha en la grabación, pronunció el empleado segundos antes de que la mujer iniciara el descenso. Esas palabras, junto con la pregunta de la víctima, se convirtieron en el último intercambio que quedó registrado antes del trágico accidente.



Este es el video

De acuerdo con los primeros reportes, pocos segundos después de iniciar el recorrido por el tobogán la mujer habría perdido el control del neumático durante el trayecto y terminó saliendo expulsada de la estructura. Testigos que se encontraban en el lugar relataron que se escucharon gritos y momentos de confusión entre quienes presenciaban la actividad.

Incluso, en el mismo video que circula en redes se escucha una voz que pregunta: “¿Se salió?”, lo que reflejaría la sorpresa de las personas que observaban el descenso.

Tras el accidente, quienes estaban en el sitio reaccionaron rápidamente y trasladaron a la joven en un vehículo particular hasta el hospital del municipio de Chinácota. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron remitirla de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, considerado el principal centro asistencial del departamento.

Según el reporte médico preliminar, la mujer presentaba un trauma intracraneal y un trauma toracoabdominal cerrado, lesiones de alta gravedad que comprometían seriamente su estado de salud. Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarla, Camila García falleció hacia las 9:00 de la noche como consecuencia de los fuertes golpes sufridos durante el accidente.

El hecho ocurrió el pasado 5 de marzo en el parque turístico Entre Flores, un lugar que recientemente había puesto en funcionamiento la atracción donde ocurrió el siniestro.

Ante la polémica y las críticas que surgieron tras conocerse el caso, el parque se pronunció a través de sus redes sociales para lamentar lo ocurrido y expresar solidaridad con la familia de la víctima. En el comunicado indicaron que, una vez se registró el accidente, se activaron los protocolos de emergencia y asistencia establecidos para este tipo de situaciones.

La empresa también aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho. No obstante, aclaró que por respeto a la memoria de la víctima y debido a la investigación en curso, no entregará por ahora detalles técnicos sobre la atracción ni sobre lo ocurrido.

Comunicado sobre accidente en tobogán // Foto: Instagram @entrefloreschinacota

Las autoridades continúan adelantando las indagaciones correspondientes para determinar si existieron fallas en la operación del juego o en las medidas de seguridad del lugar. Mientras tanto, el caso sigue generando preguntas entre los visitantes y la comunidad sobre las condiciones en las que funcionaba esta atracción turística.