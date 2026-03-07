En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Revelan última frase que trabajador le dijo a mujer que murió tras salir expulsada de tobogán

Revelan última frase que trabajador le dijo a mujer que murió tras salir expulsada de tobogán

Salió a la luz la última conversación que tuvo Yuris Cristel Camila García, la joven de 28 años que murió luego de lanzarse de un tobogán en Norte de Santander. La empresa se pronunció.

Publicidad

Publicidad

Publicidad