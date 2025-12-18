En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Piques ilegales en Atlántico dejan un muerto y cuatro heridos

Piques ilegales en Atlántico dejan un muerto y cuatro heridos

El hecho se presentó hacia las 10 de la noche de este miércoles en la vía que conduce de Galapa al corregimiento La Playa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad