Hospitalizan a tres costarricenses en Puerto Colombia, Atlántico, tras naufragio en el mar Caribe

La embarcación involucrada quedó en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla para verificar su legalidad.

naufragio Puerto Colombia.png
Embarcación que hoy está en poder de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Foto: cortesía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

