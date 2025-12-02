Pillan a pareja teniendo relaciones en playa de Puerto Colombia; fueron sancionados

Repudio causó una pareja en Puerto Colombia (Atlántico) el pasado fin de semana, cuando a la vista de todos y sin vergüenza alguna sostuvo relaciones sexuales en una concurrida playa de este municipio.

A la pareja la sorprendieron en plenos actos obscenos a la orilla del mar, cerca de uno de los espolones de la playa del Country, en el corregimiento de Salgar, donde en ese momento se encontraban decenas de familias con sus niños y organismos de socorro.

La situación alteró los ánimos de los presentes, al punto que los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia, que fueron testigos de lo ocurrido, llamaron a la Policía y esta debió intervenir, no solo para sacar a la pareja de la playa, sino para obligarla a pagar el consumo que tuvieron, pues no conforme con sus actos obscenos, pretendían evadir la cuenta de los caseteros.

"La Policía Nacional llega hasta el sitio y les realiza un comparendo, como medida correctiva por este comportamiento contrario a la convivencia, a estas dos personas que al parecer estaban en estado de alicoramiento y tenían esos actos obscenos en el sector de bajamar de este importante balneario", contó el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Saúl Leiva.



"Ellos son expulsados de la playa por parte de la Policía Nacional, porque de una u otra forma también querían irse sin pagar las cuentas a los operadores de turismo que estaban en el sector", agregó.

El funcionario sostuvo que los operativos de control se reforzarán en las playas para evitar cualquier hecho que altere la tranquilidad de propios y turistas, sobre todo, en esta temporada alta de vacaciones de fin de año.